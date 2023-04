Domani a Genova la tavola rotonda di Federcontribuenti sulla vicenda del funzionario di Bankitalia

Roma. “Le numerose crisi che si sono verificate non sono state né mitigate né evitate dall’attività di vigilanza di Banca d’Italia, mostrando dunque un problema irrisolto. Uno su tutti, il caso di Carlo Bertini, funzionario di Banca D’Italia nonché whisteblower coraggioso che ebbe il coraggio di denunciare la presunta mancanza di vigilanza da parte dello stesso organo all’interno del quale svolgeva la propria professione. Una storia delicata, quella in cui Bertini spiega l’irregolarità della vendita dei diamanti ai clienti da parte di alcune banche in particolare Mps, i cui snodi fondamentali sono stati raccontanti e documentati su vari fronti (“Report” e non solo). Ed è proprio partendo dalla sua storia che Oriana Moreschini, coordinatrice di Federcontribuenti Liguria, ha organizzato l’incontro che si terrà a Genova venerdì 28 aprile alle ore 16 presso il Circolo ricreativo Cap”.

E’ quanto scrive, in un comunicato, Federcontribuenti che da tempo sta portando all’ attenzione dell’opinione pubblica la vicenda di Bertini.

“Obiettivo dell’evento – spiega la nota – è quello di aggiornare sugli ultimi sviluppi del caso Bertini e divulgare, anche attraverso storie che hanno riguardato altri istituti bancari italiani, come la fiducia di risparmiatori e consumatori sia stata spesso tradita, quando non seriamente attentata”. Protagonisti della tavola rotonda lo stesso Carlo Bertini, l’avvocato e consigliere comunale Mattia Crucioli, Nicola Morra, già Presidente della Commissione nazionale antimafia, Roberto Centi, Presidente della Commissione antimafia Regione Liguria, e il commercialista Dario Radaelli”.

Da remoto, l’analista finanziario indipendente Alfonso Scarano, l’avvocato e delegato Adusbef Camilla Cusumano ed il Presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella. Federcontribuenti, infatti, ha seguito da vicino le varie vicende di cronaca che hanno coinvolto i risparmiatori e si è sempre impegnata in prima linea nella difesa di chi è stato raggirato, ingannato e danneggiato.

“La presenza del Presidente Paccagnella, dunque – conclude il comunicato dell’ associazione dei consumatori – è volta da una parte ad offrire un contributo professionale per chi vorrà documentarsi. E dall’altra vuole mostrare vicinanza nei confronti di Carlo Bertini, la cui vita è profondamente è cambiata radicalmente dopo l’allontanamento dalla sua professione da parte di Banca D’Italia”.