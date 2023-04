Dissalatore e siccità, la direttrice di Slow Food: “È l’ultima delle soluzioni”

Genova. “Il dissalatore è la risposta a un’emergenza, quale è attualmente la siccità. Ma si tratta di una risposta tecnologica che rappresenta l’ultima delle soluzioni, quando non se ne sono trovate altre. Purtroppo siamo arrivati a questo punto” a dirlo Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, a margine della presentazione di Slow Fish, la manifestazione biennale dedicata agli ecosistemi acquatici in programma a Genova dall’1 al 4 giugno.

Il Comune di Genova da tempo spinge per la realizzazione di un dissalatore in grado di rendere utilizzabile l’acqua di mare e di un sistema per rimettere in circolo le acque reflue dei depuratori anziché convogliarle direttamente in mare.

“In meno di un anno penso di poter portare almeno l’acqua in uscita dai depuratori direttamente nel Nord Italia. Per il dissalatore, invece, ci vorranno un paio di anni” queste le tempistiche fornite dal sindaco Marco Bucci a pochi giorni dall’approvazione del decreto Siccità che semplifica le procedure per la progettazione e realizzazione di infrastrutture idriche.

Sui dissalatori emergono però diverse perplessità: quelle dei geologi, secondo cui un impianto del genere sarebbe troppo energivoro e quindi sconveniente, ma anche quelle del consigliere di maggioranza Walter Pilloni (Vince Genova) che un mese fa ha lanciato l’allarme sulla gran quantità di salamoia che verrebbe prodotta e che condizionerebbe l’ecosistema marino.

Milano prosegue: “Il dissalatore è una tecnologia molto raffinata e molto costosa che arriva da Israele, al momento appare la soluzione a una vera e propria emergenza ma in generale i problemi andrebbero affrontati per tempo e alla radice. Bisogna combattere la crisi climatica e invertire il sistema di produzione in modo che l’acqua sia trattata come un bene comune da preservare”.

“Occorre tuttavia avere a disposizione più elementi per valutare quale possa essere l’impatto di un progretto simile sull’ecosistema, sulla fauna e sulla biodiversità” conclude infine.