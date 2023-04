Detenuti violenti assegnati a Marassi, Pagani (Uilpa): “La Liguria non è la pattumiera del Piemonte”

Genova. “Il carcere di Genova Marassi non può e non deve essere la sede dove allocare detenuti violenti, o meglio la Liguria non deve diventare la pattumiera del Piemonte“. È lo sfogo di Fabio Pagani, segretario della Uilpa Penitenziari Liguria, dopo le ultime due assegnazioni di questa settimana dal Piemonte alla Liguria.

Come riferisce il sindacalista, sono stati assegnati a Marassi due detenuti considerati pericolosi. Il primo proveniente da Torino, P.C. condannato a 23 anni di carcere per resistenza, ricettazione, oltraggio, lesioni, minacce, atti persecutori, rapina, furto e danneggiamento, trasferito a Marassi per essersi arrampicato sul cortile passeggi del carcere Lorusso e Cotogno di Torino. “Per ordine e sicurezza ha girato circa 23 istituti penitenziari e ora è ristretto a Marassi”, spiega Pagani. Il secondo è un italo-camerunense condannato all’ergastolo, M.N.C. che da luglio 2018 ha girato quasi tutto il Piemonte e ora viene trasferito di nuovo dopo aver aggredito brutalmente due poliziotti penitenziari e distrutto un ufficio a Biella.

“Non è possibile – commenta Pagani – che Marassi e gli istituti della Liguria diventino luoghi ove allocare detenuti violenti del Piemonte, anche perché a Marassi ad oggi non esiste una sezione per detenuti violenti e tali assegnazioni rischiano di compromettere ordine e sicurezza dell’istituto. Per questo abbiamo chiesto, e continueremo a chiedere, a Russo, capo del Dap, e al ministro Nordio che quella fase di cambiamento annunciata si trasformi in atti concreti e non solo in proclami di rito”.

“La polizia penitenziaria non può essere l’agnello sacrificale alle criticità ataviche del sistema penitenziario. Occorre restituire dignità lavorativa e condizioni di sicurezza alle donne e agli uomini dei baschi blu. Solo così – chiude Fabio Pagani – lo Stato potrà recuperare credibilità ed autorevolezza all’interno dei gironi infernali delle nostre prigioni”.