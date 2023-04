Dessert a forma di peni e vagine, Mr.Dick apre a Genova (e cerca personale)

Genova. “L’acquario di Genova è a rischio fallimento. Tutti i pesci li abbiamo noi”. Questa la didascalia che accompagna, sulla pagina Instagram di Mr.Dick – catena di pasticceria a tema erotico – l’annuncio dell’imminente apertura di un punto vendita nel centro storico del capoluogo ligure.

Mr.Dick Genova aprirà questo lunedì 1 maggio in via di Porta Soprana 19r, praticamente in piazza Matteotti, a due passi dal Ducale, zona di passaggio turistico ma centralissima anche per i genovesi.

Che cosa sia Mr.Dick è quasi inutile spiegarlo. La catena, già presente a Milano, Roma e Napoli, propone dessert con forme sexy, ironiche, che letteralmente riproducono peni e vagine.

Waffle muffins e babà artigianali, ricoperti, marmorizzati e ripieni, cioccolato, glassa, codette colorate, stelline, confetti e così via. Il tutto “condito” da una comunicazione social senza esclusione di colpi, spassosa, provocatoria, irriverente. Una formula vincente, vista l’espansione dell’attività sul territorio nazionale e visto che, per addentare un pene o una vagina appena sfornati dalla bakery c’è chi è disposto a fare anche due ore di coda.

Su internet è ancora attiva la ricerca di personale. Alcuni commessi e commesse sono già stati individuati e stanno già collaborando da qualche giorno ma la catena preferisce avere più “cv” possibili a cui attingere. Nell’annuncio si legge che vengono offerti almeno 700 euro al mese, a seconda che si tratti di un contratto part time o full time.

“Cerchiamo persone solari e irriverenti, che amano mettersi in gioco, stare a contatto col pubblico e sappiano divertirsi. La realtà lavorativa è frizzante, giocosa e dinamica. Avere un’esperienza pregressa come addetti alle vendite sarà sicuramente un punto a favore ma non è indispensabile, ci basta la voglia di imparare e la giusta attitudine. Nella nostra sexy pasticceria c’è posto per tutti”, si legge nell’annuncio. Ovviamente orario di lavoro 7/7 e con turni flessibili e impegno nei fine settimana.