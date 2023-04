Depositi chimici, parlano i lavoratori della Superba: “Non siamo carne da macello”

Genova. Dopo settimane di indiscrezioni, fughe in avanti e marce indietro sulla vicenda del trasloco dei depositi chimici costieri di Superba e Carmagnani da Multedo a Ponte Somalia, a Sampierdarena, come vorrebbero Comune di Genova e Autorità portuale, e dopo la notizia di un possibile nuovo intoppo – la mancata firma di Carmagnani al progetto di Superba e il possibile diniego a un via libera da parte della Regione – a prendere parola sono i dipendenti della stessa Superba.

In una nota firmata dall’Rsu (Maurizio Besagno, Daniele Drago, Carlo Suriano e Marco Macciò) si spiega come i lavoratori chiedano “rispetto – si legge – non ci stanno a continuare a essere considerati “carne da macello” per ogni tipo di esternazione o propaganda. Non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie minori”.

“Tutti i lavoratori sono uguali, tutti hanno gli stessi diritti e doveri e come tali devono essere tutelati. Ognuno di noi con il nostro stipendio, con le trattenute fiscali contribuisce al sostenimento della spesa pubblica e al mantenimento dei servizi di cui beneficia l’intera collettività”, prosegue l’intervento.

“Sono più di trentacinque anni che la classe politica determina la nostra precarietà, ma dietro a ognuno di noi c’è una famiglia. La nostra azienda non ha mai messo nessun dipendente in cassa integrazione, non ha chiesto interventi a sostegno o interventi per ripianare il bilancio in rosso, ha continuato a rimanere aperta in attesa di una nuova collocazione più idonea e migliorativa, congrua con il tempo in cui viviamo. Ma evidentemente Genova è una città “anziana” non solo dal punto di vista anagrafico. Dire tutto per non dire niente, tutto e il contrario di tutto”, dicono dall’Rsu.

Poi un riferimento neppure troppo velato alla chat dell’ex presidente della Regione Claudio Burlando (che più volte si è schierato a favore della cosiddetta opzione zero visto che i lavoratori complessivi della chimica portuale sono una trentina, facilmente ricollocabili). “Vasta è la platea degli interlocutori di questi decenni e i dejà vu non mancano e dalla memoria corta – sottolineano i sindacalisti – in questi ultimi tempi abbiamo sentito riproporre la soluzione Calata Oli Minerali da parte di soggetti che allora, all’epoca del progetto Tankimica, ricoprivano incarichi pubblici. Se da tutti viene affermato che un porto non può fare a meno della chimica, perché quello di Genova

dovrebbe farlo?”

“Il porto dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori e non solo riservato ai soliti nomi noti genovesi e non – conclude la nota – nel nostro piccolo ci è stato insegnato, che insieme si cresce, la diversificazione fa crescere e tutela dalle crisi. L’obiettivo dovrebbe essere quello del fare e non quello dell’ostacolare sempre e tutto a favore di pochi. Insieme si vince, da soli si perde sempre”.