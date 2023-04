Davide Craviotto soddisfatto del Rally Regione Piemonte

Genova. È iniziata in maniera soddisfacente la stagione 2023 di Davide Craviotto. Il pilota genovese, in gara al Rally Regione Piemonte in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio messagli a disposizione dalla Gima Autosport, ha chiuso l’impegno, valido per la serie “tricolore”, conquistando la quarta posizione in classe Rally5 oltre al cinquantasettesimo scalino in graduatoria assoluta finale.

“Sono molto soddisfatto di questo mio debutto stagionale – afferma Davide Craviotto – sia dal punto di vista di una mia tenuta fisica, dovuta ad importanti problemi accusati il mese scorso, che da quello agonistico, perché mi sono confrontato egregiamente con un gruppetto di ‘millenials’ che, oltre ad essere veloci e scatenati, ad ogni giro, contrariamente a noi, sostituivano quattro pneumatici…”.

“La gara – prosegue il pilota genovese – è stata davvero dura: l’ho corsa parecchie volte ma non la ricordavo così impegnativa e con prove speciali sempre più sporche. Un appuntamento molto ben organizzato, ad ogni modo. Guardando i tempi messi a segno, se avessi partecipato al rally regionale sarei tornato a casa con un risultato migliore ma va bene così perché, indipendentemente dal piazzamento finale, è sempre un grande piacere disputare una gara titolata e confrontarsi con avversari qualificati”.