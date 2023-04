Dal 17 al 22 aprile open week sulla salute della donna: l’elenco delle iniziative in provincia di Genova

Genova. In occasione dell’ottava Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) la Liguria sostiene le iniziative della Fondazione Onda che dedica la settimana dal 17 al 22 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Sono sette gli ospedali liguri che hanno ottenuto il riconoscimento della fondazione Onda: 3 bollini rosa all’Ospedale Policlinico San Martino e all’Istituto Giannina Gaslini, 2 bollini rosa all’Ospedale Galliera, all’Evangelico Internazionale di Voltri, all’Ospedale Villa Scassi in Asl3, all’ospedale di Lavagna in Asl4, un bollino rosa in Asl1 all’ospedale di Imperia.

“Abbiamo ben sette ospedali in Liguria – spiega Angelo Gratarola assessore alla Sanità della Regione Liguria – che hanno ottenuto i bollini rosa della Fondazione Onda e siamo orgogliosi di questo riconoscimento. La giornata nazionale della salute della donna è una ricorrenza che sosteniamo con le iniziative che sostengono la prevenzione e la corretta informazione sulle patologie che colpiscono le donne. Su questo fronte il nostro impegno è forte e costante, come testimoniano il riconoscimento e le diverse iniziative organizzate sul territorio ligure in occasione di questa giornata”.

Queste sono le adesioni delle Asl e degli ospedali della Liguria, relativamente all’offerta gratuita di servizi clinici, diagnostici e informativi:

SAN MARTINO

il Policlinico San Martino si schiera al fianco dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – Onda per promuovere, nella settimana dal 17 al 22 aprile 2023, l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Confermatosi Ospedale a misura di donna con il massimo riconoscimento Onda (tre bollini rosa), il San Martino, nell’ambito dell’iniziativa nazionale, offrirà gratuitamente visite e consulenze nelle aree specialistiche di cardiologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, oncologia ginecologica, pneumologia e reumatologia.

Previsto invece, nell’ambito della senologia, un incontro in presenza aperto alla cittadinanza e agli operatori sanitari interessati alla tematica dal titolo”Tumore ereditario della mammella: quando preoccuparsi”, in programma mercoledì 19 aprile 2023, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso l’Aula Magna del DIMI (Viale Benedetto XV).

Consulta il sito https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w20 per tutte le iniziative del Policlinico, complete di date, orari e modalità di prenotazione.

GALLIERA

Il Galliera ha organizzato il 17 aprile in occasione dell’iniziativa (H) Open week Salute della donna un incontro (il primo di un ciclo dal titolo “La Salute in Comune”) sulla violenza contro le donne. L’incontro si chiamerà: Giù le mani! L’impegno del Galliera contro la violenza sulle donne. E si terrà alle ore 17 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

GASLINI

U.O.S.D. Centro di Psicologia – effettua colloqui, con Psicologo ed esperto Centro Nutrizionale, con. genitori di bambine/ragazze di età compresa tra i 6/14 anni che presentano problematiche alimentari (selettività alimentare, restrizione alimentare, iperfagia, alimentazione disordinata, abbuffate, condotte di eliminazione, ecc.). Colloqui offerti per fornire ai genitori indicazioni sull’eventuale necessità di presa in carico specialistica e sulle modalità per l’avvio di tali percorsi

I colloqui saranno svolti nei giorni 18/04/2023 e 20/04/2023, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: serenarebora@gaslini.org e si svolgeranno al Padiglione 4 – piano 1

U.O.C. Clinica Pediatrica – Diabetologia – effettua visite/consulenze/colloqui in presenza – per diabete di tipo 1 e 2.

Servizi offerti nelle giornate del 17/04/2023 – 18/04/2023 – 19/04/2023 – 20/04/2023, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, previa prenotazione obbligatoria al n. 3385785981 oppure all’indirizzo e- mail: mariaaulicino@gaslini.org

Le prestazioni saranno effettuate al Pad. 16 – p. terra – corridoio giallo

U.O.C. Clinica Pediatrica – Endocrinologia e malattie del metabolismo- effettua DEXA rachide e femore/anca

Servizio offerti nelle giornate del 17/04/2023 – 18/04/2023 – 19/04/2023 – 20/04/2023, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, previa prenotazione obbligatoria al n. 3385785981 oppure all’indirizzo e- mail: mariaaulicino@gaslini.org

Le prestazioni saranno effettuate al Pad. 16 – p. terra – ambulatorio DEXA . endocrinologia.

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia – effettua ecografie ginecologiche, il giorno 17/04/2023., dalle ore 13.30 alle ore 18.00, previa prenotazione telefonica obbligatoria al n.010 56362284 oppure all’indirizzo e-mail: prenatale@gaslini.org

Le prestazioni saranno effettuate presso l’Ambulatorio dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, sito al Pad. 20 – 3° piano.

ASL 3

MERCOLEDÌ 19 APRILE: MARATONA SALUTE DONNA ASL3 – Dalle 8 alle 20 gli specialisti Asl3 saranno a disposizione telefonicamente al numero 010 849 7549 per rispondere a quesiti, richieste di informazioni e per fornire consigli

sui seguenti temi:

ore 8-10 Benessere sessuale (Luigi Canepa, Responsabile S.S.D. Consultorio familiare)

ore 10.30-12.30 Benessere in gravidanza (Graziella Marando, Coordinatore attività ostetriche Villa Scassi)

ore 13-15 Pelle e capelli (Martina Montinari, Dermatologa Asl3)

ore 15.30-17.30 Mal di testa e cefalee (Fabio Valguarnera, Referente Centro Cefalee Asl3)

ore 18-20 Ansia e depressione (Rocco Luigi Picci, Direttore Salute Mentale Distretto 10 e SPDC Villa Scassi)

Il numero è unico e in corrispondenza degli orari gli specialisti si alterneranno

Per tutta la giornata sarà attiva anche la mail insalute@asl3.liguria.it

Per info generali: Ufficio Comunicazione Asl3 tel. 010 849 7408/7819

ASL 4

Il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Lavagna, premiato con due Bollini Rosa, ha aderito all’iniziativa che si rinnova ormai da 8 anni.

Il giorno 19 aprile, saranno offerte visite gratuite, nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso Ambulatorio di Ginecologia Oncologica al secondo piano del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Lavagna.

La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile effettuarla telefonicamente solo mercoledì 12 apriledalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico 0185/ 329717, sino ad esaurimento posti.