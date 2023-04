Genova. La procura di Genova ha aperto un’indagine per crollo colposo legata al disastro che ieri, martedì 4 aprile, solo per un miracolo, non ha fatto morti o feriti in via Venezia dopo il cedimento del tetto di un’abitazione tra via Venezia e via Ratti che ha sfondato e letteralmente distrutto l’ultimo piano.

Il tetto della palazzina è stato sequestrato dall’autorità giudiziaria. Per ora non risultano indagati ma non è escluso che nel registro possano essere iscritte alcune persone nel corso delle prossime ore o dei prossimi giorni.

L’edificio, una costruzione di oltre 100 anni, composto da 15 appartamenti, di cui uno vuoto e quello distrutto, ieri è stato completamente evacuato per motivi di sicurezza. Circa una decina le persone presenti al momento del cedimento. Tra loro anche anziani e disabili, soccorsi dai vigili del fuoco.

25 gli sfollati che hanno passato almeno una notte fuori casa. “L’appartamento era stato acquistato da pochi giorni e all’interno erano in corso lavori di ristrutturazione“, aveva riferito subito dopo il crollo l’amministratore del condominio, Andrea Rovelli, intervistato da Genova24.

Una delle conseguenze dell’inchiesta aperta sarà poter capire se siano stati effettuati degli interventi non a regola d’arte, come la rimozione di strutture portanti, che possano avere portato al collasso della copertura. Naturalmente anche le eventuali vicende legate ad assicurazioni e risarcimenti saranno portate avanti in base a quelle che saranno le risultanze dell’indagine.