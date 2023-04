Crollo soffitto della scuola Buranello, il M5S: “Sfiorata la tragedia mentre le destre pensano alla focaccia”

Genova. “Mentre le destre genovesi pensano a sciocchezze di portata planetaria e selfie autocelebrativi, nelle scuole comunali crollano i soffitti! Bucci e i suoi, nella loro foga di mettersi in posa con l’indice a indicare superflue “vittorie”, si sono dimenticati di puntare lo stesso dito in alto: l’avessero fatto, andando oltre il proprio naso e oltre l’ego smisurato che li spinge a lodarsi sul nulla, si sarebbero accorti che molti plessi versano in pessime condizioni. Quanto occorso ieri nella scuola media del Centro civico Buranello ne è la prova provata: la destra che amministra non si cura delle delegazioni e mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e dei loro figli”.

Così, il senatore del M5S Luca Pirondini con il presidente del II Municipio Ovest Michele Colnaghi, che poi aggiunge: “Questa del Centro civico Buranello è una delle scuole per la quale a più riprese ho chiesto investimenti e interventi di ristrutturazione, anche con i fondi del Pnrr. Richieste sempre cadute nel vuoto: Bucci e la sua amministrazione hanno preferito fare scelte diverse, dirottando i soldi su altri quartieri evidentemente ritenuti più importanti di Sampierdarena”.

Colnaghi poi ricorda quanto denunciato nei mesi scorsi, quando mise l’accento sulla necessità “di interventi urgenti per le scuole di Sampierdarena e San Teodoro.” “Oggi – continua -, mentre i soldi del PUI Sampierdarena vengono dirottati e destinati ad altre zone (penso ad esempio ai 25 milioni che da Lungomare Canepa sono stati spostati sulla Foce), i nostri plessi cadono a pezzi. Quante altre volte dovrò dire che urge destinare fondi ai servizi primari come le scuole? Dobbiamo aspettare un secondo crollo e sperare che si verifichi di notte o nei giorni festivi quando le aule sono vuote? Ieri come oggi resta inaccettabile che somme importanti vengano stanziate per altri ambiti come il vergognoso dislocamento a Sampierdarena dei depositi chimici. Credo che la sicurezza dei nostri figli dovrebbe essere al centro dei pensieri e degli investimenti di questa amministrazione”.

“La chiusura della scuola genovese per la festività del 25 aprile ha evitato che il crollo del soffitto si traducesse in una tragedia simile a quella che nel 2015 ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni in una scuola di Rivoli in quel di Torino. È evidente che questa destra non impara proprio mai dalle tragedie passate e reitera nell’errore di non ascoltare chi i territori li vive per davvero. È il caso del presidente del Municipio Colnaghi che ha il polso della situazione, ha più volte chiesto interventi urgenti ma nonostante questo è stato ignorato. Quante altre richieste di aiuto intende ignorare la destra che mal governa?”, ricorda Pirondini.

“Il Comune – conclude il M5S genovese – può dare garanzie circa la sicurezza per la riapertura della scuola o dobbiamo forse temere che per 6 classi saranno sospese le lezioni?”.