Crollo nella scuola di Sampierdarena, la procura di Genova apre un’inchiesta

Genova. La procura di Genova ha aperto un fascicolo a modello 45, e cioè per atti relativi, per il crollo del controsoffitto all’interno di una classe della succursale della scuola media Barabino, a Sampierdarena.

Il procuratore capo Nicola Piacente vuole capire cosa sia successo e come mai non sia stata avvisata subito nessuna forza dell’ordine competente in materia. “Nessuno ci ha comunicato nulla – ha spiegato Piacente – ho saputo della cosa dai giornali”.

Il cedimento è avvenuto mentre l’istituto, all’interno del centro civico Buranello, era chiuso per il 25 aprile. Ad accorgersi dei danni ieri sono stati gli operatori scolastici rientrati dopo il ponte festivo.

Intanto, dopo un sopralluogo di Comune, Municipio e dirigenza scolastica, si sta arrivando alla conclusione che i 120 ragazzi e ragazze delle sei aule della succursale della scuola media Barabino a Sampierdarena, probabilmente, finiranno l’anno scolastico in altri edifici.

Le istituzioni hanno convenuto sulla necessità di partire al più presto con i lavori di messa in sicurezza e quindi gli studenti saranno trasferiti in altre collocazioni, al Fossato, alla Bellezza e alla Cantore.