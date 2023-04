Genova. Dopo il danno ora si teme la beffa: il palazzo tra via Venezia e via Ratti, rimasto parzialmente scoperchiato martedì scorso dopo il crollo del tetto e di un appartamento all’ultimo piano, potrebbe restare inagibile per molto tempo. Impossibile per ora proteggere con teloni la sezione rimasta esposta alle intemperie, e già nelle prossime ore è previsto l’arrivo della pioggia. Tempi incerti, dunque, per il rientro dei 25 sfollati: due sono le famiglie ospitate in albergo per un totale di dieci persone, tra cui anche un ragazzo disabile e una bambina di pochi mesi.

I prossimi sviluppi dipenderanno in gran parte dalla Procura, che ieri ha aperto un fascicolo d’inchiesta per crollo colposo. Oggi sono arrivati in sopralluogo un ingegnere strutturale e una ditta specializzata per l’installazione del sistema di copertura, ma l’esito – sebbene il Comune avesse già concesso il necessario nulla osta – non è stato quello sperato: “Non si riesce a installare i teloni perché l’appartamento è ancora sotto sequestro – spiega l’amministratore, Andrea Rovelli -. Non si può accedere e comunque ci sono troppi detriti, ci sono travi e putrelle che spuntano: non si può operare in sicurezza. Stiamo valutando come agire. Il problema è che venerdì è prevista pioggia. C’è di buono che tutta la struttura sottostante è in cemento armato e non ha subito lesioni, si spera che a breve possa essere concessa l’abitabilità”.

Nelle prossime ore è attesa una perizia strutturale che dovrebbe confermare l’assenza di danni subiti da altre parti del palazzo al civico 22 di via Venezia, ma il timore più grande è che l’acqua piovana, entrando dai punti rimasti privi del tetto, possa provocare infiltrazioni e compromettere a lungo termine l’agibilità degli appartamenti ai piani inferiori. Una situazione analoga, nonostante le cause differenti, a quella del caseggiato di via Piacenza semidistrutto dall’incendio. Per il dissequestro, comunque, è probabile che possano volerci una o due settimane. Via Giuseppe Ratti rimane parzialmente chiusa al transito: a terra ci sono ancora tutti i calcinacci della parete esterna andata in frantumi.

Nel frattempo la maggior parte dei 13 nuclei familiari evacuati dallo stabile ha trovato una sistemazione provvisoria presso familiari o amici, ma altre due famiglie sono in una situazione particolarmente critica perché non dispongono altri alloggi in cui dormire. Una è composta da quattro persone con una bimba neonata e un ragazzo disabile (per ironia della sorte avevano appena acquistato l’appartamento sotto quello distrutto e stavano ultimando il trasloco) e un’altra conta sei persone, anche questa con minorenni. Entrambe sono di nazionalità albanese. Per ora sono tutti ospitati negli alberghi cittadini, anche se il forte afflusso di turisti per le festività pasquali sta complicando le operazioni. “Per i quattro con bimba e disabile abbiamo trovato un appartamento“, annuncia l’amministratore Rovelli.

Crollo tetto appartamento in via Ratti

“Noi speriamo che possano rientrare tutti velocemente. Se non sarà così – spiega Sergio Gambino, assessore comunale alla Protezione civile – per quanto riguarda il primo caso, se sarà necessario verrà trovata certamente una struttura protetta in grado di accoglierli senza limiti di tempo perché è un loro diritto. L’altro nucleo dovrà essere valutato dagli assistenti sociali: se hanno fragilità economiche potranno essere alloggiati a spese del Comune, altrimenti dovranno provvedere in autonomia. Comunque nessuno verrà buttato in mezzo alla strada e finché sarà necessario garantiremo il soggiorno in albergo”.

Nell’appartamento interessato dal cedimento erano iniziati da qualche giorno lavori di ristrutturazione. Secondo i primi accertamenti, ad acquistarlo sarebbe stato il titolare di una ditta che poi avrebbe operato all’interno insieme ai suoi soci. Alcuni condomini hanno raccontato di demolizioni in corso nelle ore prima del crollo: l’ipotesi è che i due fatti possano essere collegati. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di un sistema di videosorveglianza interno.