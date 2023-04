Crollo in una scuola a Sampierdarena, Usb Liguria: “Più investimenti in edilizia scolastica”

Liguria. Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindacato Usb Liguria sul tema della manutenzione degli edifici scolastici, dopo quanto accaduto nella scuola Barabino a Sampierdarena.

“Più investimenti nell’edilizia scolastica. Nei giorni in cui non vi erano alunni a scuola, è crollato un soffitto in un’aula della succursale della scuola media dell’I.C. Barabino a Sampierdarena. Ad essere colpiti, fortunatamente, sono stati i banchi e le sedie perché nel momento del crollo non erano presenti alunni né lavoratori. La tragedia è stata evitata per puro caso. Ma è possibile doversi affidare al caso per essere sicuri di non farsi male mentre si è a scuola per lavorare o per studiare?”.

“La manutenzione delle scuole deve essere una priorità per garantire la sicurezza di chi la vive. Sono decenni che i finanziamenti nella scuola statale sono al ribasso, sia per quanto riguarda gli investimenti da parte del MIUR, sia per quanto riguarda la cura degli edifici che è in mano alle istituzioni locali. Nei prossimi mesi arriveranno fondi del PNRR che serviranno anche a ristrutturare alcune scuole genovesi, comunali e statali, ma non si può delegare a interventi così saltuari la messa in sicurezza degli edifici e il loro ammodernamento. La manutenzione ordinaria dell’edilizia scolastica deve essere una priorità”.

“I soldi non mancano mai per eventi spot come il Tricapodanno o per la costruzione di infrastrutture con impatti socio-ambientali devastanti come la funivia del Lagaccio. Per la scuola invece la mancanza di fondi è una terribile costante! Mentre l’amministrazione comunale pensa a dove collocare i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia che verranno chiuse per essere ristrutturare con i fondi del PNRR, i soffitti crollano. Nel frattempo, sempre nella nostra città continuano a transitare armi nel porto destinate a terribili teatri di guerra perché le risorse da investire in quel campo non mancano mai! Come USB SCUOLA LIGURIA pretendiamo che gli investimenti per la scuola aumentino per garantire a tutti e tutte luoghi di studio e di lavoro sicuri ed adeguati”.