Genova. È crollato il tetto di un edificio al civico 22 con ingresso in via Venezia, all’incrocio con via Ratti, a San Teodoro. L’episodio si è verificato poco dopo le 14.30 di oggi pomeriggio.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco di Genova con due squadre e l’ausilio dell’autoscala. Sul posto anche la polizia locale. A causa dell’intervento di messa in sicurezza dell’edificio e del suo perimetro a terra è stato interrotto il transito non solo nella stessa via Ratti ma anche, parzialmente, in via Venezia con conseguenti problemi al traffico tra Dinegro e i quartieri collinari. Presenti anche i carabinieri e la protezione civile.

Si tratterebbe, secondo le prime informazioni diffuse dai pompieri, di un “crollo strutturale” del tetto di un edificio di 15 appartamenti, per un complessivo di 30 persone abitanti.

Al momento sono in corso tutte le verifiche del caso. Per precauzione sono state evacuate tutte le persone presenti nell’edificio al momento del crollo, circa una decina. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Molto probabilmente il crollo è legato a lavori privati di ristrutturazione di un appartamento acquistato da pochi giorni da nuovi proprietari, come afferma l’amministratore condominiale, Andrea Rovelli, intervistato da Genova24.

guarda tutte le foto 5



Crollo tetto appartamento in via Ratti

Articolo in aggiornamento