Criteria di Riccione: 8 medaglie per Genova Nuoto, poker d’ori per Klaudio Agaj

Genova. Conclusi i Criteria Nazionali di Riccione e, in attesa dei Campionati Italiani Assoluti, il bilancio è assolutamente soddisfacente per i ragazzi del Genova Nuoto. Arrivano otto medaglie: bottino importante, in relazione al numero dei partecipanti (16), per la società della presidente Mara Sacchi dopo gli allenamenti invernali nel complesso natatorio Sciorba.

Impressionante il poker di Klaudio Agaj, giovanissimo del 2009 che conquista 4 ori nei 100 e 200 rana e 200 e 400 misti. Klaudio fa segnare anche il primato della manifestazione nei 200 rana e il record sociale categoria Ragazzi nei 400 misti.

Fiilippo Rinaldi conquista un ottimo argento con un buon crono sui 400 SL che gli vale anche il pass per i Campionati Assoluti. Negli 800 stile libero è quarto, migliorando il record regionale “Cadetti” che già gli apparteneva. Ai piedi del podio, inoltre, nei 1500 stile libero con il nuovo record sociale cadetto e assoluto.

Cecilia Ghigliotti firma l’argento nei 200 dorso e arriva ad un soffio dal podio nei 200 farfalla. Ludovica Terlizzi centra il bronzo nei 400 stile libero (nuovo record sociale juniores) e nei 1500 stile libero.

Bene anche Sofia Santandrea (6^ nei 50 RN) Luca Profumo (6^ nei 200 RN e 9^ nei 400 MX) e Paolo Alessandro (9^ nei 200 DS).

“Siamo molto soddisfatti di tutti i ragazzi. Non ci sono state ‘controprestazioni’ e questo vuol dire che la mentalità del gruppo cresce e che la bontà del lavoro svolto tra le corsie e non, ha portato buoni frutti – afferma il responsabile tecnico Davide Ambrosi – A tal proposito ringrazio il nostro mental coach Giovanni Ragazzoni e la nostra preparatrice atletica Veronica Spigno perché é anche grazie a loro che abbiamo potuto esprimerci al meglio”.

“Un plauso particolare a Klaudio ed al suo tecnico Davide Tirotta per il bel risultato ottenuto – spiega ancora Ambrosi – 4 ori in questa manifestazione per i nostri colori sono stati conquistati ‘solo’ da Alberto Razzetti nell’ edizione 2019” .

Dopo Pasqua, Genova Nuoto è attesa a Riccione dai Campionati Italiani Indoor di Fondo e i Campionati Italiani Assoluti.