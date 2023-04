Covid, chiude l’hub vaccina di Chiavari: 42mila vaccini in 18 mesi

Chiavari. Con un simbolico giro di chiave chiude oggi i battenti l’Hub di Chiavari, ospitato nei locali di piazza Leonardi, 1-2. D’ora in avanti, le vaccinazioni Anticovid-19 proseguiranno unicamente presso il “Centro Prelievi” del Polo Ospedaliero di Chiavari, in via G.B. Ghio 9, attivo dal 3 maggio 2023 tutti i mercoledì, dalle ore 14 alle 17.30.

«Ringrazio tutti i nostri Operatori per il grande lavoro compiuto in questi due anni e mezzo, nel combattere con la campagna vaccinale la pandemia da Covid-19 – commenta il Direttore Generale dell’Asl 4, Paolo Petralia -. Nel corso degli ultimi diciassette mesi, le vaccinazioni si sono concentrate all’Hub di Chiavari, divenuto il punto di riferimento per tutta la popolazione del Tigullio grazie alla sua posizione baricentrica. Estendo i ringraziamenti anche alla Proprietà dei locali che ci ha ospitati e all’Amministrazione comunale di Chiavari per la collaborazione dimostrata».

Aperto il 17 novembre 2021 ricevendo il testimone dagli Hub di Caperana e dell’Auditorium San Francesco, l’Hub di piazza Leonardi è stata sede delle campagne vaccinali anti Covid-19, anti influenzale e anti HPV, oltre che dell’assistenza sociosanitaria ai profughi ucraini, accogliendo quasi seicento persone, di cui circa la metà minori.

Significativi i numeri delle vaccinazioni anti Covid-19 somministrate nell’Hub di Piazza Leonardi:

3 mila prime dosi;

5 mila seconde dosi;

22 mila terze dosi;

11 mila quarte dosi;

700 quinte dosi.

Si tratta, nel complesso, di oltre 42 mila vaccini somministrati in 300 giornate lavorative da una squadra composta da più di 40 Operatori sanitari tra medici e infermieri.

Viste le nuove condizioni epidemiologiche, dal 3 maggio 2023, le vaccinazioni proseguiranno con una modalità ordinaria nel Polo Ospedaliero di Chiavari, presso il Centro Prelievi di via G.B. Ghio, 9. L’ambulatorio sarà attivo tutti i mercoledì, dalle ore 14 alle 17.30, sia su prenotazione (Cup, farmacie, sito Prenotovaccino.regione.liguria.it) che ad accesso libero, dedicato anche alla linea pediatrica.

I servizi di accoglienza sociosanitaria per i profughi ucraini saranno erogati invece presso gli sportelli di Anagrafe sanitaria di Chiavari e Rapallo (apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13; lunedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16.45) e di Sestri Levante (apertura dal martedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13; lunedì dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.45).