Costa Crociere, dopo 11 anni Michael Thamm lascia il ruolo di amministratore delegato

Genova. Era arrivato a Genova dopo il disastro della Costa Concordia, nel 2012. Michael Thamm, a sorpresa, lascia il posto da amministratore delegato del gruppo Costa (Costa Crociere ma anche Aida, Iberocruceros e Carnival Maritime). La notizia è stata confermata nelle ultime ore alla stampa di settore dal colosso crocieristico Usa Seatrade Cruise News.

A Genova “il più alto in grado” resta quindi il presidente Mario Zanetti che proprio domani sarà nel capoluogo ligure per il primo attracco in porto dell’ammiraglia Costa Toscana. Non è prevista al momento una sostituzione dell’ad.

Thamm, che dal 2019 era anche presidente di Clia Europe, l’associazione europea delle compagnie crocieristiche, aveva rilanciato il settore in Germania con lo sviluppo di Aida Cruises e aveva dovuto lavorare per riportare in auge il brand di Costa Crociere dopo la tragedia dell’Isola del giglio. Un’obbiettivo raggiunto quasi da subito anche per via della complessa operazione di recupero e smaltimento della Concordia.

La notizia del suo addio è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel quartier generale di Piccapietra. Ancora da conoscere le motivazioni della scelta.