Corvetto, odissea infinita per i pedoni. L’ex assessore Balleari rilancia: “Strisce in mezzo alla piazza”

Genova. Una serie di attraversamenti pedonali per tagliare in senso diametrale piazza Corvetto. E permettere a tutti, anche a un disabile o una famiglia con passeggino, di attraversarla senza compiere un periplo lunghissimo e complicato. A rilanciare l’idea è Stefano Balleari, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex assessore alla Mobilità della prima giunta Bucci, stimolato dalla situazione di ulteriore disagio che s’è venuta a creare da stamattina: sottopasso davanti alla prefettura chiuso per i lavori del nodo ferroviario, mobilità pedonale ancora più contorta.

“Già con la configurazione normale una mamma con una carrozzina che si trovasse in via Roma e volesse raggiungere via Assarotti era costretta ad andare fino in via Santi Giacomo e Filippo, attraversare la strada nel primo punto utile davanti alla sede dell’Iren e tornare indietro – osserva Balleari -. Ora, con l’apertura del cantiere sotto via Grenchen, si crea un altro vulnus alla viabilità pedonale. Per questo nel febbraio 2018 avevo presentato un progetto che oggi sarebbe ancora più utile e attuale”.

Di cosa si tratterebbe? L’ipotesi, elaborata all’epoca dagli uffici della Mobilità di Palazzo Tursi, è quella di un doppio attraversamento che taglierebbe in due la piazza, dall’area taxi all’incrocio con via XII Ottobre fino alla fermata del bus adiacente a via Martin Piaggio, sfruttando il camminamento esistente intorno alla statua equestre di Vittorio Emanuele II.

Sì, ma l’impatto sulla viabilità? In realtà non serve stravolgere nulla: le strisce vengono collocate in corrispondenza delle linee di arresto degli impianti semaforici. Le zebre sotto via XII Ottobre sono suddivise in due tronconi leggermente sfalsati e separati da un salvagente pedonale: il primo pezzo si percorre quando il semaforo per la svolta a destra è rosso, mentre il via libera per il secondo tratto scatta mentre i veicoli defluiscono verso la piazza. Allo stesso modo, oltrepassata l’aiuola centrale, si attraversa insieme al traffico che scende da via Piaggio. “Al massimo potrebbe essere necessario ritarare un po’ i semafori”, chiosa Balleari.

A quanto pare il progetto si arenò nelle stanze di Tursi perché non piacque al sindaco Marco Bucci. Eppure oggi un’alternativa pedonale sembra assolutamente necessaria. Dalla scorsa notte il sottopasso tra via Roma e via Piaggio è interdetto e recintato dalle reti da cantiere. Il motivo? La costruzione di un’uscita di emergenza per le nuove gallerie del nodo ferroviario tra Brignole e Principe. Come si apprende dall’ordinanza del Comune, la situazione rimarrà questa all’incirca per un anno.

E se già ieri attraversare la trafficatissima piazza Corvetto era un’impresa per chi ha problemi di mobilità che impediscono l’accesso ai sottopassi, da oggi anche un semplice percorso come via Roma-piazza Marsala diventa una gincana. Due le possibili alternative: circumnavigare la piazza sul lato levante (con o senza sottopassi) oppure scendere in salita Santa Caterina, arrampicarsi in salita Dinegro e sbucare in piazzale Mazzini per poi ridiscendere, soluzione apprezzabile dagli amanti del trekking urbano ma non da tutti i pedoni in città.