Corso Europa, partiti i lavori per la messa in sicurezza del viadotto sullo Sturla

Genova. «Abbiamo intrapreso un articolato lavoro di verifica dei nostri ponti e impalcati cittadini allo scopo di monitorarne l’efficienza e orientare in modo più efficace l’attività manutentiva: in corso Europa, all’altezza del viadotto sul torrente Sturla, nelle prossime notti saranno effettuati anche le prove di carico».

Lo dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi. Sono in corso infatti i prelievi di materiale dalle strutture portanti e le indagini strumentali sulle caratteristiche geomeccaniche del calcestruzzo impiegato. Il prelievo di materiale rientra nella prima fase degli interventi programmati di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura.

A seguito dei risultati di queste prove, saranno effettuate le prove di carico, in orario notturno, con chiusura dei tratti interessati e deviazione del traffico. «Passiamo dall’approccio della mera ispezione visiva, seguito per anni, a un sistema puntuale di indagini scientifiche e di laboratorio per ottenere risultati certi – sottolinea il vicesindaco Piciocchi – Installeremo, inoltre, strumenti di monitoraggio che si avvalgono delle tecnologie digitali. Proseguiremo nelle settimane a venire con le indagini su numerosi altri manufatti. Un investimento molto importante per la sicurezza di tutti». Fino a domani è vietata, di giorno, la sosta sul doppio viadotto di Corso Europa sul torrente Sturla.