Cooperativa Lanza del Vasto in sciopero: “Da mesi senza stipendio, servizi a rischio per 220 migranti”

Genova. Da mesi senza stipendio, senza certezze per il futuro e col rischio di lasciare senza assistenza migranti e persone fragili. È la drammatica situazione dei soci e dipendenti della cooperativa sociale Lanza del Vasto che in Liguria gestisce centri d’accoglienza, residenze protette, servizi per famiglie, bambini e anziani. Oggi lo sciopero proclamato dall’Usb con ritrovo davanti alla prefettura, mini-corteo lungo le vie del centro e infine il presidio davanti alla sede del Consiglio regionale. “Noi lavoriamo per le persone, abbiamo diritto alla retribuzione” e “Le istituzioni devono vigilare, vi dovete svegliare”, alcuni degli slogan gridati dai lavoratori.

“Attualmente i dipendenti non stanno ricevendo lo stipendio – denuncia la delegata Usb Barbara Ceccarelli -. Siamo fermi al pagamento del 50% delle spettanze di febbraio, non abbiamo nessuna prospettiva per l’altro 50% e non sappiamo come andrà a finire per i prossimi mesi. Siamo 450 soci lavoratori più alcuni dipendenti, con tutte le nostre famiglie a carico e non sappiamo come fare per arrivare a fine mese”.

È una situazione che si trascina da molto tempo – conferma Maurizio Rimassa, segretario regionale dell’Usb -. Chiediamo alle istituzioni di capire come intervenire per dare intanto certezza sugli stipendi dei lavoratori, ma c’è preoccupazione sulla tenuta complessiva e sulle prospettive occupazionali. Si gestiscono servizi essenziali che non possono essere chiusi dall’oggi al domani. Il Prefetto ci ha detto che convocherà tutti gli enti. Da parte della direzione abbiamo avuto un atteggiamento inaccettabile, ci sono vicende giudiziarie, problemi legati a scelte e investimenti sbagliati, ma soprattutto non capiamo cosa intende fare per uscire da questa situazione”.

Disagi che si ripercuotono non solo sui lavoratori ma anche sugli utenti, compresi i migranti accolti nelle strutture della cooperativa: 150 quelli arrivati dall’Africa, una settantina i profughi ucraini fuggiti dall’invasione russa. “Si ritroveranno senza servizi e con loro anche i bambini e gli anziani – prosegue Ceccarelli -. Abbiamo avuto problemi con le utenze idriche, la gestione del pocket money, i vestiti che devono essere forniti all’arrivo e ai cambi di stagione, problemi con le derrate alimentari che poi si sono risolti. Stiamo facendo i salti mortali per erogare un servizio decoroso e umano a chi è scappato dalle guerre, ha affrontato viaggi difficili e ha diritto a un trattamento migliore”.