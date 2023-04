Coop Liguria e Libera Genova offrono due proiezioni gratuite del film “Le mani in pasta”

Genova. In continuità con la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” celebrata lo scorso 21 marzo a Milano, Coop Liguria e Libera Genova offrono alla cittadinanza due proiezioni gratuite del film di Daniele Biacchessi “Le mani in pasta – Le esperienze sui terreni confiscati alle mafie”.

Ulteriori proiezioni in esclusiva per le scuole sono previste a Genova Sestri Ponente presso la sede Coop di Via Merano, e a Camogli, ospitati dall’IPSOA “Marco Polo”, i cui studenti prepareranno anche alcune ricette con i prodotti Libera Terra forniti da Coop Liguria.

Il film è liberamente tratto dal libro di Carlo Barbieri “Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il maltolto”, pubblicato a 20 anni dalla primissima edizione di “Le mani in pasta”, volume nel quale l’autore ha raccontato la nascita delle cooperative Libera Terra, che gestiscono i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il libro e il film sono stati pubblicati nel 2021, in concomitanza con un’importante ricorrenza: i 25 anni dall’approvazione della legge 109/96 che ha reso possibile il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, grazie al milione di firme raccolte dall’associazione Libera, costituita nel 1995.

Il film è stato realizzato grazie a un progetto di crowdfounding e sostenuto da Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop. Ha ottenuto il patrocinio del Comune di Corleone ed è stato prodotto con la collaborazione di Coop Liguria, Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia, UnicoopTirreno, Nova Coop, Consorzio Libera Terra Mediterraneo, Agenzia Cooperare con Libera Terra, Associazione Arci Ponti di memoria, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e democratico, Archivio Storico della Cgil, Jaca Book, Multicoopter drone.

Il film sarà proiettato, con la presenza del regista Daniele Biacchessi:

• martedì 18 aprile, alle 16 presso la Sala Punto d’incontro Coop di Corso Gastaldi

• mercoledì 19 aprile, alle 16,30 presso la Sala Punto d’incontro Coop del centro commerciale L’Aquilone di Genova Bolzaneto

L’ingresso è libero e gratuito.