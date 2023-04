Controlli della polizia locale, sequestrati 36 ovuli di crack e 11 grammi di cocaina: due arresti

Genova. Nel corso dell’attività di controllo del territorio volta al contrasto della commissione di reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dagli agenti della polizia locale di Genova sono state arrestate due persone.

In particolare, durante i controlli da parte del nucleo reati predatori, un uomo è stato colto in flagranza di reato di ricettazione mentre provava a vendere merce nuova e rubata, ancora etichettata, riposta in un borsone con sistema antitaccheggio, a un passante.

Durante il tragitto verso l’ufficio l’uomo ha gettato un pacchetto di sigarette contenente 12 involucri di eroina. Questo ritrovamento ha indotto la polizia locale a procedere con la perquisizione domiciliare, nel corso della quale, sono stati ritrovati 11 grammi di eroina, un bilancino di precisione, una maglietta della polizia locale – non di libera vendita- nonché una pistola giocattolo con tappo rosso rimosso ed altri capi rubati. L’uomo è stato arrestato.

Un ulteriore arresto è stato compiuto nel centro storico di Genova nell’ambito di un controllo approfondito di un giovane. Nel corso di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 36 ovuli di crack, alcune migliaia di euro e strumentazione utile per il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati portati presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

Nella medesima giornata, operatori del nucleo centro storico hanno sottoposto a controllo di polizia due cittadini stranieri che sono risultati irregolari sul territorio nazionale e, conseguentemente, denunciati per inosservanza della normativa sull’immigrazione. Uno dei due, dichiaratosi minorenne, in base a quanto disposto dalla competente autorità giudiziaria, è stato accompagnato in una struttura di accoglienza per minori.