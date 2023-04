Comunali Sestri Levante, Massucco: “Valorizzare gli edifici storici e rafforzare la conferenza del Turismo”

Sestri Levante. Riceviamo e pubblichiamo dal candidato alle comunali Marcello Massucco. “Sestri Levante, dopo un percorso trentennale di riposizionamento da città industriale verso città a vocazione turistica, si interroga giustamente sul proprio percorso. Il Covid ha accelerato dinamiche di forte pressione turistica nei mesi estivi e di parziale svuotamento nei mesi invernali. Questa tendenza va contrastata e per quanto possibile, invertita. Le nostre proposte:

Avvieremo un piano di valorizzazione degli edifici storici che rappresentano un sicuro elemento di interesse: la chiesa di San Nicolò, la confraternita di Santa Caterina d’Alessandria, la torre di palazzo Fascie Rossi, le ville di Sestri Levante. Il nostro obiettivo è fare sì che questo nostro patrimonio diventi fruibile da tutti, come percorso turistico ma anche come parte della quotidianità cittadina. Il nostro obiettivo è inoltre di promuovere la costituzione di un vero e proprio Ente delle Ville e dei grandi complessi religiosi del territorio, che sul modello dei celebri esempi veneti e toscani, possa costituire un efficace strumento per la conoscenza, la salvaguardia e la corretta fruizione di questo enorme e prezioso patrimonio. Un percorso simile alla valorizzazione dei Palazzi dei Rolli di Genova.

È necessario inoltre ripensare e rafforzare la Conferenza del Turismo. Oggi, il turismo di Sestri non è più esclusivamente legato alla balneazione estiva. Negli anni, specie negli ultimi, la “stagione piena” si è allungata da aprile a ottobre, coinvolgendo il turismo straniero in maniera massiccia, attirato dalle possibilità del nostro territorio: escursionismo, mountain bike, cultura, enogastronomia e molto altro. Occorre trasformare definitivamente Sestri Levante in una destinazione turistica per tutto l’anno. Questo significa sviluppare un intero comparto economico: stabilizzazione di contratti stagionali, nuovi posti di lavoro, apertura di piccole imprese, creazione di infrastrutture che consentano di costruire pacchetti di soggiorno in bassa stagione.

Nel prossimo mandato Sestri Levante dovrà assumere ancor più il ruolo di capofila delle iniziative di promozione territoriale legate al turismo ed alla cultura. Occorre proseguire nel percorso di capacity building attivato dal MiC per la candidatura 2024, nonchè progettare nuove iniziative anche e soprattutto mediante la valorizzazione delle nostre perle, a cominciare dal recupero del percorso di candidatura Unesco per Baia del Silenzio.

Sestri Levante dovrà attivarsi per costruire le condizioni necessarie alla costituzione di un Distretto Turistico del Tigullio, che consentirebbe di intercettare numerosi fondi comunitari dedicati alla promozione del territorio, nonchè di avviare percorsi sinergici nel Tigullio: sia per realizzare in maniera comprensoriale promozione, materiali ed eventi; sia per mettere a sistema ed uniformare le politiche turistiche di comprensorio”.