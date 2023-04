Comunali Sestri Levante, ecco i candidati della lista di Massucco

Sestri Levante. Stamattina presso il Point di Marcello Massucco sindaco per Sestri Levante di Corso Colombo sono stati annunciati i nomi che andranno a comporre la lista “Sestri Un Passo Avanti”.

“Attenzione ai bisogni della città per una comunità che si prenda cura di tutti, a cominciare dai più fragili. Senza lasciare indietro nessuno con uno sguardo verso il futuro e la crescita della città”, si legge in un comunicato.

“Uomini e donne pronte ad assumersi la responsabilità di amministrare questa città, tenendo insieme Radici e Futuro – commenta il candidato Marcello Massucco – Questa squadra raccoglie le tante e nuove energie civiche del nostro territorio che vogliono essere protagoniste del cambiamento.

Fin dall’inizio della mia candidatura ho voluto coinvolgere tutti, senza pregiudizi, in un percorso credibile, aperto e partecipato. Se la lista Marcello Massucco Sindaco – Progresso per Sestri rappresenta le radici raccogliendo le migliori energie dell’ultimo ciclo amministrativo a cui si aggiungono nuovi inserimenti di persone che conoscono i bisogni della comunità, la lista Sestri Un Passo Avanti rappresenta il cambio di passo per il futuro della nostra città.

Penso sia importante affiancare alle competenze che in questi anni hanno tracciato il percorso amministrativo, una nuova generazione – che non è un concetto solamente anagrafico – che consenta di fare un nuovo passo avanti nella visione della nostra Sestri”.

I NOMI:

Marco Agnetti, 48 anni. Impiegato Fincantieri appassionato di sport: “Un passo avanti per migliorare le attività sportive attraverso nuovi eventi, attraverso una collaborazione tra le varie società sportive presenti sul territorio”

Andrea Calamita, 53 anni. Farmacista: “È solo attraverso l’attento ascolto dei problemi delle persone che si possono trovare le giuste soluzioni”

Stefano Camarda, 52 anni. Architetto libero professionista. Vice Presidente di Atletica Levante e ultrarunner per passione: “Un passo avanti per uno sport inclusivo e per tutti”

Viola Campeggi, 28 anni, abita a Riva Trigoso da 2 anni, originaria della Toscana. Lavora in uno studio dentistico a Chiavari: “Sestri Levante merita un turismo mirato anche per noi giovani, portando avanti iniziative coinvolgenti, produttive e stimolanti”

Manrico Curotto, 50 anni. Architetto impegnato nel recupero del patrimonio storico architettonico e nella riqualificazione di aree urbane dismesse: “Un passo avanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso uno sviluppo sostenibile che coniughi tradizione ed innovazione”

Alice Gianelli, 21 anni. Studentessa alla facoltà di scienze politiche indirizzo internazionale: “Mi metto a disposizione della comunità soprattutto giovanile della città che spesso è troppo poco incuriosita dalla vita politica e amministrativa”

Alfredo Gioventù, anni 70. Ceramista scultore, insegnante ed esperto in didattica laboratoriale: “Ho sempre posto la massima attenzione al rapporto ‘uomo-natura-cultura’, ho dedicato la mia ricerca artistica alla bellezza del nostro territorio ed alla sua salvaguardia”

Gianna Libini, 71 anni. Pensionata, ha lavorato per 34 anni nel sindacato Cisl: “Un passo avanti per fare sì che nessuno rimanga indietro senza aiuto”

Giulia Lizza, 35 anni. Lavora in un negozio del centro storico: “Sono cresciuta a Santa Vittoria e ho sempre amato le frazioni che rappresentano grande parte della nostra città, perché Sestri non è solo il carruggio e la baia”

Marco Lombardo, 37 anni. Agente immobiliare e imprenditore: “Un passo avanti per una Sestri Levante proiettata verso il futuro, che sappia rinnovarsi e, nel contempo, mantenere vive le sue radici e tradizioni”

Fabio Pallotta, 45 anni. Libero professionista, promoter, organizzazione eventi: “Un passo avanti per rendere la città più vivibile e culturalmente più stimolante per i residenti tutto l’anno agevolando al meglio aggregazione, inclusione e condivisione”

Angelo Pittaluga, 41 anni. Avvocato esperto in diritti umani e politiche sociali: “Un passo avanti per una città inclusiva e solidale, attenta ai bisogni dei cittadini e con uno sguardo aperto al mondo”

Elsa Stagnaro, 50 anni. Assistente veterinario, guardia zoofila e da sempre volontaria per la difesa e tutela degli animali: “Un passo avanti e 4 zampe al nostro fianco”

Silvia Suriano, 46 anni. Insegnante di storia e filosofia: “Un passo avanti per ideare e realizzare percorsi culturali attraverso cui offrire a tutte e tutti l’occasione di essere creatori e fruitori di storie, progetti e attività sul territorio”

Giovanna Tannino, 48 anni. Titolare di agenzia immobiliare: “Un passo avanti per una Sestri più consapevole della sua bellezza che ritorni ad essere casa per chi la ama”

Marco Tassisto, 45 anni. Barbiere e papà: “Mi piacerebbe offrire una Sestri più ricca di eventi, un passo avanti verso un turismo diverso che abbracci tutte le età”