Comunali a Sestri Levante, sabato presentazione della lista Sestri un passo avanti

Sestri Levante. Presentazione della lista “Sestri un passo avanti” al point di Marcello Massucco sindaco per Sestri Levante sabato 15 aprile alle 11 in corso Colombo.

“Insieme per rafforzare il cambiamento − afferma Massucco − sabato prossimo presenteremo le persone che andranno a comporre la lista Sestri Un Passo Avanti che raccoglie le tante e nuove energie civiche del nostro territorio che vogliono essere protagonisti del cambiamento. Uomini e donne pronte ad assumersi la responsabilità di amministrare questa città, tenendo insieme radici e futuro”.

La nota del candidato sindaco spiega: ‘se la lista Marcello Massucco sindaco – Progresso per Sestri rappresenta le radici raccogliendo le migliori energie dell’ultimo ciclo amministrativo a cui si aggiungono nuovi inserimenti di persone che conoscono i bisogni della comunità, la lista Sestri Un Passo Avanti rappresenta il cambio di passo per il futuro della nostra città’.

“Penso sia importante − aggiunge − affiancare alle competenze che in questi anni hanno tracciato il percorso amministrativo, una nuova generazione, che non è un concetto solamente anagrafico, che consenta di fare un nuovo passo avanti nella visione della nostra Sestri. La lista coinvolge i tanti che credono in questo progetto e che hanno deciso di mettersi a disposizione per consolidare il progetto civico con l’obiettivo comune di contribuire a rendere Sestri Levante ancora più vivibile e attenta ai bisogni di tutti. Nell’azione amministrativa di questi anni sono entrato in contatto con tante realtà, con persone che si impegnano ogni giorno per migliorarne la vita, per darle un futuro. C’è un mondo dinamico fuori dei partiti e delle Istituzioni che ogni giorno fa volontariato per la propria città. Sestri Un Passo Avanti vuole appunto mettere al centro queste forze, un percorso civico non solo a parole ma anche nei fatti. Una città vivibile, sostenibile e autentica. Questi sono i punti su cui vogliamo costruire la Sestri di domani”.