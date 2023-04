Como-Genoa, ecco come arrivare allo stadio e la Società fa il regalo di Pasqua coi biglietti per il Perugia

Genova. Sono uscite le disposizioni dedicate alla logistica dei tifosi genoani in occasione della partita Como-Genoa (arbitrerà Pairetto), in programma lunedì 10 aprile alle 15 allo stadio Sinigaglia.

Chi arriva da Milano deve percorrere la A9, con uscita Como Centro, e poi direzione parcheggio Como Centro, via Colombo. Dal parcheggio gratuito riservato è possibile raggiungere lo Stadio attraverso un servizio di trasporto, attivo dalle ore 12.30 alle 13.45 e, al termine della gara, per il percorso inverso.

Per la tifoseria che raggiungerà Como a bordo del treno: la fermata è Como San Giovanni. Anche in questo caso è riservato un servizio di trasporto gratuito, sia per lo stadio sia al ritorno per la stazione. I biglietti ospiti sono andati esauriti in venti minuti, visto che erano pochini (500), la capienza dell’impianto è di 6.698 posti a sedere.

Nel frattempo, però, sono già attive le prevendite per la partita successiva al Ferraris: Genoa-Perugia. Obiettivo consolidare il primato della media spettatori in serie B dopo 31 giornate di campionato: dopo il pienone con la Reggina il Genoa ha raggiunto una media di 24.941 spettatori contro i 24.813 del Bari, molto distanziati tutti gli altri (terzo posto per il palermo con 19.439).

Per la partita di sabato 15 aprile alle 14 il club promuove una specifica promo pasquale sui biglietti Distinti, valida fino al giorno (il 10) di Pasquetta compreso. La tariffa intera per questo settore rimane bloccata a 30 euro come prezzo base e, per gli under 16, a 15 euro. Da martedì 11 aprile scattano le tariffe standard (40 euro e 20 euro) per quella fascia di tagliandi.

I biglietti sono acquistabili al Ticket Office di via al Porto Antico 4 (orario 10-19), nelle ricevitorie Ticketone o con modalità on-line. Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, presentando i documenti personali o le fotocopie. E’ confermata l’entrata gratuita nella Sud per gli Under 14, muniti di tagliando rilasciato esclusivamente al Ticket Office, previa esibizione di biglietto/abbonamento acquistato da un accompagnatore adulto.

Prezzi – Tariffa intera (*under 16)

Tribuna inferiore: 60 euro (*30)

Distinti fino al 10/04: 30 euro (*15)

Distinti dall’11/04: 40 euro (*20)

Gradinata Sud: 15 euro (*10)

Settore 5: 10 euro (*5)

Settore Ospiti: 15 euro (*10)