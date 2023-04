Genova. Fischi e una dura contestazione questa mattina in Ansaldo Energia nei confronti del sindaco di Genova Marco Bucci durante la commemorazione del 25 aprile a cui ha partecipato anche il prefetto Renato Franceschelli.

“Vai a casa”, “fascista”, “Ansaldo non ti vuole” ha urlato un nutrito gruppo di operai in direzione del sindaco che a fatica, fra i fischi, ha portato avanti il suo intervento.

La rabbia degli operai nei confronti del sindaco ha a che fare soprattutto con alcune frasi che Bucci aveva pronunciato nei confronti dei lavoratori di Ansaldo che questo autunno, nell’ambito delle proteste e delle manifestazioni avevano occupato l’aeroporto di Genova. E il sindaco li aveva definiti “teppisti”.

Così prima della partenza del corteo un gruppo di lavoratori ha srotolato uno striscione contro il primo cittadino “Bucci: i teppisti non ti stanno ad ascoltare” e poi cominciato a gridare: “Torna nella Repubblica di Salò”. “Chiedici scusa” hanno anche intonato in coro gli operai.

“Potete anche contestare ma dobbiamo lavorare tutti insieme – ha provato a dire il sindaco dal palco – dobbiamo essere tutti alleati e tutti lavoriamo per lo stesso obiettivo”. “Tu non c’eri” gli ha urlato qualcuno e il sindaco ha aggiunto: “Il nemico sta fuori da questa fabbrica, il nemico sono i mercati ed è lì che dobbiamo vincere”.

guarda tutte le foto 8



Bucci contestato dagli operai Ansaldo Energia

Una contestazione non gradita alla Uil: “I fischi e gli insulti che hanno impedito al Sindaco di Genova di tenere la sua orazione in occasione della manifestazione per il 25 aprile in Ansaldo sono stati una vergogna e un’offesa gratuita a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che durante la guerra di liberazione hanno lottato e si sono sacrificati per dare a tutti noi la possibilità di essere in questo luogo liberi di manifestare e ricordarli” hanno commentano Mario Ghini, segretario generale UIL Liguria e Antonio Apa, coordinatore regionale Uilm Liguria.