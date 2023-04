Colpo Goa Boa, reading di Irvine Welsh nel 30esimo anniversario di Trainspotting

Genova. Sarà Irvine Welsh uno dei protagonisti del Goa Boa della prossima estate a Genova. Nel trentesimo anniversario di Trainspotting, il suo primo romanzo, opera simbolo degli anni Novanta, lo scrittore scozzese sarà al centro di un reading con dj-set il 1 luglio, prima e dopo il live di Peter Hook & The Light: “Joy Division: A Celebration”.

Scrittore e drammaturgo scozzese, ha acquisito notorietà internazionale grazie al suo primo romanzo Trainspotting (1993) ed alla trasposizione cinematografica (1996) di Danny Boyle.

Né la scuola né il lavoro convenzionale lo attraggono, ma è ispirato a scrivere dopo aver vissuto in prima persona le esplosioni del punk e del rave.

Irvine Welsh è stato coinvolto nella musica per la maggior parte della sua vita, anche come DJ e promoter. I suoi DJ set più recenti sono stati per Kaleidoscope Festival all’Alexandra Palace di Londra, Terry Hall’s Home Sessions per la Città della Cultura di Coventry, Playground Festival, Glasgow e Clockenflap, Hong Kong.

Altri nomi del Goa Boa 2023, già annunciati, sono NuGenea (30 giugno), Salmo (5 luglio), Baustelle (6 luglio), Alice canta Battiato (7 luglio) e Kraftwerk (8 luglio). Altri artisti e altre date sono in via di annuncio.