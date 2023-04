Civ Il Rolandone in festa il 6 maggio: giochi per bambini, esibizioni e foto ricordo a tema

Genova. Il giorno 6 maggio, il Centro Integrato ‘Il Rolandone e vie limitrofe’ invita tutta la cittadinanza, grandi e piccoli a partecipare a una giornata di festa che si terrà nel cuore del centro storico di Sampierdarena.

Durante la giornata saranno presenti i ragazzi che supporteranno gli organizzatori della giornata di festa nella realizzazione e nell’organizzazione dell’evento per l’intera giornata.

Il programma sarà strutturato così: dalle 9 alle 10:30 presso via F. Anzani (angolo via Rolando), si terrà l’iscrizione gratuita con un massimo di 80 partecipanti e foto ricordo per rendere ancora più coinvolgente l’evento. È gradito abbigliamento a tema anni ’50 ’60 ’70.

Dalle ore 15:00 in poi, si svolgeranno i laboratori e giochi per bambini con la collaborazione dell’oratorio di Don Bosco di Sampierdarena; l’esibizione canora de ‘I canterini Quarto’ e la musica Dj Love con Roberto Leccis.

Alle ore 17:30 consegna foto ricordo.

Per l’intera giornata di festa ci sarà l’esposizione di auto d’epoca. La visita è aperta a tutti. Il pranzo sarà libero presso i punti di ristoro convenzionati.

Per informazioni e prenotazione, rivolgersi a Civ ‘Il Rolandone e le vie limitrofe’, al seguente indirizzo e-mail: civilrolandone@gmail.com