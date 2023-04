Cittadinanza negata, docente tunisina di italiano da 14 anni a Genova costretta a lavorare come babysitter

Genova. “Una legittima lotta, vergognosamente solitaria, per far valere un diritto civile violato in un paese europeo” così Saloua Bouchnak, 63 anni, accademica tunisina in Italianistica e ex-ambasciatrice della cultura italiana in Tunisia, residente a Genova da quasi 14 anni definisce la sua battaglia per ottenere la cittadinanza italiana, richiesta per lei e per i figli. Nel frattempo, non potendo far valere il suo percorso di studi in Italia, svolge lavori come badante, colf e babysitter.

La storia di Saloua Bouchnak

“Sono scappata dalla Tunisia nel 2009 per fuggire dalla dittatura di Ben Ali, subita per 12 anni, pur di non tesserarmi al suo partito, Radunamento Costituzionale Democratico. Sono un’intellettuale moralista, ma non fanatica, e non riuscivo a tollerare la corruzione, l’ingiustizia sociale e la schiavitù ideologica” racconta Saloua Bouchnak.

“Nel settembre di quello stesso anno ho abbandonato il mio paese e mi sono trasferita con i miei figli, di 14 e 6 anni, in Italia con tre visti turistici Schengen – prosegue Bouchnak – Tra tutti i paesi europei Shengen ho scelto proprio l’Italia perché la considero il nostro secondo paese, ideale per farmi concedere, dopo il mio ingresso regolare, la cittadinanza italiana per Ius Culturae e farla concedere anche ai miei figli allora minorenni. Questo ci avrebbe permesso di rifarci una vita libera e dignitosa godendo tutti i nostri diritti umani fondamentali da cittadini italiani in Italia e da cittadini europei in tutta Europa”.

E continua: “A me, la cittadinanza italiana, mi spettava per Ius Culturae per via del mio profilo accademico professionale da accademica in italianistica in base al mio statuto di ex-ambasciatrice della cultura italiana. Mentre ai miei figli spettava per Ius Scholae. Mio figlio infatti, oggi 27enne, in Italia ha frequentato tutte le scuole medie e superiori; mentre mia figlia, 19 anni, ha frequentato in Italia le elementari, le medie e le superiori”.

“Il rifiuto cronico del governo italiano di concedere la cittadinanza italiana per noi significa l’impedimento di fare valere i diritti civili in Italia, paese europeo, tra cui: la mobilità di Studio e di Lavoro in tutta Europa; la partecipazione ai concorsi pubblici che garantisce un posto di lavoro sicuro che per loro deve rimanere il privilegio degli italiani; il godimento degli aiuti statali in caso di bisogno come la Pensione Sociale, il recente Reddito di Cittadinanza e i recenti Bonus ed Assegni Familiari che per loro deve rimanere il privilegio degli italiani; l’accesso sia al diritto di voto participando alla vita politica che al potere che per loro deve rimanere il privilegio degli italiani” conclude.