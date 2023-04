Circo con leoni e giraffe in arrivo in piazzale Kennedy, anche il consiglio comunale chiede rispetto per gli animali

Genova. Anche il consiglio comunale di Genova, nella seduta di oggi, si è interessato al tema che – da qualche giorno – ha messo in agitazione ambientalisti e animalisti: il 6 aprile, in piazzale Kennedy alla Foce, è previsto l’arrivo di uno spettacolo di circo con animali esotici che ha fatto sollevare le proteste di molte associazioni. Gli animalisti hanno già annunciato di essere pronte a organizzare un presidio.

Oggi l’aula rossa ha votato all’unanimità un ordine del giorno presentato dai consiglieri Rossoverdi Filippo Bruzzone e Francesca Ghio (e sottoscritto anche da gruppi di maggioranza) che chiede al sindaco e alla giunta “di far rispettare rigorosamente le normative nazionali e regionali in materia di attendamento dei circhi con animali in città, e in particolare del regolamento comunale, al fine di salvaguardare le condizioni di benessere e di salute degli animali, cosi come previsto dalle linee guida Cites 2006”.

Il documento chiede all’amministrazione anche di “attivarsi affinché vengano promosse a ogni livello, azioni di sensibilizzazione e rispetto verso gli animali attraverso campagne dedicate ed eventi di divulgazione e di attivarsi per incentivare maggiormente i circhi senza animali e favorire la conversione in un nuovo modello di circo acrobatico-coreografico tipo le Cirque du Soleil”.