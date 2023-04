Cinque terre, capriolo smarrito finisce tra gli scogli: messo in salvo dal soccorso alpino

Cinque terre. Forse si era smarrito. Di sicuro ad un certo punto è caduto in mare e, spaventato, si è rifugiato in mezzo alle rocce di Vernazza.

Alcuni lo hanno notato e il Parco delle Cinque Terre ha attivato i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria per soccorrere un giovane capriolo maschio. .

Con la massima cautela la squadra ha fatto in modo di sistemare l’animale su una barella. Non avendo ferite o traumi particolari per il giovane capriolo non sono state necessarie cure sanitarie. Così è stato portato nell’immediato entroterra dove è stato liberato.