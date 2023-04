Chiusura per lavori nella galleria Colombo, da domani al 20 maggio deviato il percorso di alcuni bus Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare della galleria Colombo per interventi di efficientamento e implementazione del sistema di illuminazione, da lunedì 17 aprile a sabato 20 maggio (sabato, domenica e giornate festive escluse), le linee 17/, 42, 617 e 641 modificheranno il servizio serale di notte, dalle ore 21.30 fino alle ore 6.00 del giorno successivo, come di seguito indicato.



Linea 17/

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Ceccardi, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via Fiume dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 42

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, corso Buenos Aires dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 617

Direzione levante: i bus, giunti in via Dante, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via Fiume dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 641

Direzione levante: i bus, giunti in via Dante, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via Cadorna, viale Brigata Bisagno, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.