Chiodi lungo la strada Costa di Ovada, il Comune di Rossiglione ai cittadini: “Prestate attenzione”

Rossiglione. “Sono stati trovati chiodi sulla strada località Ronchetto fino al bivio verso Costa d’Ovada. Prestare massima attenzione”.

A lanciare l’allarme con tanto di foto è stato ieri il Comune di Rossiglione. La strada interessata è la strada Costa di Ovada, una strada intercomunale che dal centro di Rossiglione raggiunge appunto il Comune di Ovada, la principale alternativa alla statale del Turchino e una strada molto importante per gli abitanti: nei due anni di lavori per rimettere in sicurezza la frana di Gnocchetto, tutti i rossiglionesi e gli abitanti della valle Stura diretti a Ovada passavano unicamente da lì.

L’amministrazione locale spiega anche che “le forze dell’ordine, polizia locale e carabinieri, sono stati avvertiti” così come il confinante Comune di Ovada per segnalare l’accaduto. Si tratterebbe, almeno a vedere le foto, di un gesto volontario: indagini in corso.