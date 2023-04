Chiavari, ecco i progetti per il murale in memoria di Nicholas Green

Chiavari. Sono stati presentati nell’aula magna del Liceo Artistico Statale “E. Luzzati” di Chiavari, i progetti preparatori elaborati dagli studenti coinvolti nel progetto Lavori in corso per la legalità, che prevede la realizzazione di un murale in memoria di Nicholas Green sulla parete esterna perimetrale dell’edificio scolastico da parte dei ragazzi e delle ragazze del liceo, in collaborazione con i volontari del presidio N. Green di Libera, associazione contro le mafie.

I progetti presentati sono stati 40. La commissione di valutazione dei progetti, composta da: il presidio Green di Libera, la preside Paola Salmoiraghi, i professori Michele Clerico e Tatiana Loi, l’assessore Alessandra Ferrara per il Comune di Chiavari e due alunne della classe 2C, ha potuto selezionare soltanto 4 di questi per la realizzazione su parete.

Ecco la classifica della selezione:

1. Linda Leonelli, 4B

2. Giulia Carbone, 4B

3. Angela Aleksieva, 4B

4. Federico Campomenosi, 4C

Si provvederà ad allestire una mostra permanente di tutti i progetti presentati per condividere con la comunità il lavoro che i partecipanti e i professori hanno portato avanti con cura ed entusiasmo. Prossimamente, inizieranno invece i lavori su parete.