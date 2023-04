Chiavari, al via la terza edizione dell’Economic Forum Giannini: domani l’anteprima, il 28-29 aprile il convegno

Chiavari. Turismo, cultura ed imprenditoria. Ma anche crisi climatica ed energetica, sport e giornalismo. Sono le parole chiave della terza edizione dell’Economic Forum Giannini, il convegno dedicato alla figura di Amadeo Peter Giannini, banchiere del XX Secolo, fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro.

Domani, giovedì 27 aprile alle 18, il Centro Studi Amadeo Peter Giannini – Genova Liguria Film Commission organizza un’anteprima, all’interno delle sale di Palazzo Rocca, dedicata alla vision di Giannini e di Adriano Olivetti. Si entrerà nel vivo del convegno venerdì 28 e sabato 29 aprile con relatori provenienti dal mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e culturale. Alle 17 di venerdì 28 aprile è previsto l’intervento del Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

L’evento è organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari patrocinato da Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, Anci Liguria, Confindustria e Centro Studi Amedeo Peter Giannini Genova Liguria Film Commission, con il contributo di BPER: Banca. Media partner per l’occasione Il Bollettino, Genova e Liguria Dove e Chi 2023.

Di seguito il programma:

ANTEPRIMA FORUM – Giovedì 27 aprile

ore 18 Palazzo Rocca | Saluti

Federico Messuti, Sindaco del comune di Chiavari

Gianluca Ratto, Assessore al Turismo del comune di Chiavari

Francesca Corso, Assessore al marketing del comune di Genova

On. Marco Campomenosi, Europarlamentare

“Gli uomini della Vision: da Amadeo Peter Giannini ad Adriano Olivetti. Banca e impresa a misura d’uomo” opening speach a cura del centro Studi Amadeo Peter Giannini di Genova.

Moderatore Federico Morgante, Direttore TG TV2000

“Come possiamo ai giorni nostri rendere sempre attuale la vision di Amadeo Peter Giannini”

Relatrice Cristina Bolla, Presidente Centro Studi Amadeo Peter Giannini.

“Dalla musica al cinema italiano, la storia di Cesare Andrea Bixio”

Relatrice Verdiana Bixio, Presidente della casa di produzione Publispei.

“Adriano Olivetti, l’imprenditore che sognava la fabbrica a misura d’uomo”

Relatore Diego Targhetta, Dur Rettore Facoltà – Officina H Ex Fabbrica Olivetti – Ivrea.

“La centralità della figura di Lorenzo Scatena nella vita di Amadeo Peter Giannini”

Relatore Roberto Viciani, autore del libro “Lorenzo Scatena A.P. Giannini. Italiani in California e la Banca d’America e d’Italia”.

Antonio Maria Rinaldi, Europarlamentare

Venerdì 28 aprile

ore 10 Palazzo Rocca | Saluti istituzionali

Federico Messuti Sindaco di Chiavari

Sua Eccellenza Monsignor Giampio Devasini Vescovo di Chiavari

Marco Bucci Sindaco Città Metropolitana di Genova

Giovanni Toti Presidente della Regione Liguria

Ore 10.30 | “Economia, turismo e imprese: quali politiche per consumi, costi energetici, strategie e promozione”.

Moderatrice Antonia Ronchei, giornalista direttore del Bollettino, quindicinale economico finanziario fondato da Ferdinando Bocconi e Angelo Brambilla.

Interventi di Augusto Sartori, Assessore al Turismo Regione Liguria; Luigi Zanti, Direttore Territoriale BPER della Liguria; Aldo Werdin, Presidente Federalberghi Liguria; Umberto Risso, Presidente Confindustria Genova; Andrea Benveduti Assessore Sviluppo Economico Regione Liguria; Paolo Salza, Chief Risk, ESG & Compliance Officier RINA; Massimo Giacchetta, Presidente CNA Liguria; Enrico Castanini Amministratore Unico e Direttore Generale di Liguria Digitale, commissario per l’innovazione digitale della PA; Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia; Walter Bertini, dirigente FILSE Spa Finanziaria Ligure Sviluppo Economico; Lorenzo Caselli, Preside emerito Facoltà di Economia Università di Genova; Concetta Orlando, Segretario Generale Comune di Genova; Alessandra Ferrara, Assessore Comune di Chiavari, presidente del collegio sindacale e membro dell’ufficio di presidenza di Anci Liguria; Alessandro Cavo, Vicepresidente Vicario Confcommercio Genova; Enrico Castagnone, Vicepresidente provinciale Confesercenti Genova con delega al Tigullio.

Ore 12 Palazzo Rocca | “Turismo e imprese: la guerra in Europa, gli scenari futuri tra speranze e paure”

Moderatore Massimiliano Lussana, giornalista.

Relatori Luca Ubaldeschi, direttore del Secolo XIX, Paolo Garimberti, editorialista della Repubblica già Presidente Rai, corrispondente La Stampa da Mosca, direttore del TG2 e del Venerdì di Repubblica; Ennio Remondino, giornalista coordinatore del blog RemoContro, già corrispondente estero e reporter di guerra Rai.

Ore 15 Palazzo Rocca | “La forza della natura tra clima e turismo sostenibile. Per combattere il cambiamento climatico”

Verso un turismo consapevole del suo impatto sociale, economico e ambientale in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori, delle comunità locali, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle imprese ricettive.

Moderatrice Isabella Puma, giornalista.

Intervento di Carlo Petrini, Fondatore di Slow Food.

Relatori Beppe Giaccardi, ricerca, webeconomy, organizzazione e pianificazione nel turismo; Alessio Andreani ufficiale di navigazione del rompighiaccio Laura Bassi, reduce da una spedizione in Antartide; Marcello Sanguineti, ricercatore scientifico docente all’Università di Genova, alpinista, esploratore, protagonista della spedizione Antarctica 2020.

Ore 17 Palazzo Rocca | Intervento del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Sabato 29 Aprile

ore 9.30 Palazzo Rocca | “Peter Amadeo Giannini e Michele Ferrero: coraggio, visione e innovazione per guardare oltre e vincere le sfide”.

Due grandi storie imprenditoriali di successo compiute da due grandi italiani: Amadeo Peter Giannini, il banchiere galantuomo che ha cambiato il mondo finanziario negli Stati Uniti e non solo, e Michele Ferrero che nel mondo alimentare e dolciario ha creato innovazione e onorato uno stile imprenditoriale unico.

Entrambi hanno dimostrato coraggio e visione per cambiare realtà non sempre disposte ad accogliere le proposte di imprenditori avveduti, audaci, onesti.

Moderatrice Antonia Ronchei, direttore del Bollettino, quindicinale economico finanziario fondato da Ferdinando Bocconi e da Angelo Brambilla.

Relatori Bartolomeo Salomone, direttore generale Fondazione Ferrero e presidente Ferrero Spa: Mario Deaglio, economista Centro Einaudi; Gigi Padovani, giornalista e scrittore; Antonella Cavallo cultural events manager, consulente editoriale Dataroom di Milena Gabanelli dedicato a Amedeo Peter Giannini; Don Federico Pichetto, direttore Scuola di Formazione Teologica di Chiavari.

Ore 11 Palazzo Rocca | “La cultura spinge il turismo e l’economia”

La recente prestigiosa e importante nomination di Tigullio24 nella short list delle dieci località finaliste di Capitale Italiana della Cultura2024, lo stretto legame con le dimore storiche e il paesaggio culturale.

Moderatore Roberto Pettinaroli, giornalista e direttore dell’edizione Levante del Secoloxix

Relatori: Alessandro Cannavò, giornalista caporedattore della redazione Eventi e della sezione supplementi speciali del Corriere della Sera “Il Bello dell’Italia”; Giancarlo Durante, presidente Confindustria Genova gruppo territoriale Tigullio; Beba Marsano, giornalista, critica d’arte, autrice del terzo volume del libro “Vale un viaggio. Altre 101 meraviglie dell’Italia da scoprire”; Ann Lloyd Oenone presidente Associazione Pietre Parlanti.

Ore 12 Palazzo Rocca | “2024, Pietro Ottone, maestro di giornalismo. Il centenario di un vecchio felice”. Le iniziative per il centenario del giornalista Piero Ottone.

Moderatore Mauro Boccaccio, giornalista

Relatori Filippo Paganini, presidente dell’ordine dei Giornalisti della Liguria; Franco Manzitti, giornalista; Paolo Garimberti, giornalista; Bettina Bush, giornalista; Stefano Mignanego, manager editoriale.

Ore 17 Auditorium San Francesco | “Sportivi e Canzoni”

Con Marino Bartoletti, giornalista, scrittore.

Un incontro aperto alla Città di Chiavari all’insegna dello sport e della storia della canzone italiana.

Mauro Boccaccio, giornalista e Gianluca Ratto Assessore allo Sport e alla Promozione della Città di Chiavari.