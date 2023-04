Certosa, 24enne arrestato per spaccio: aveva in casa hashish, marijuana e cocaina

Genova. Un 24enne è stato arrestato ieri per spaccio dalla polizia in via Canepari, a Certosa.

Gli agenti hanno sottoposto ad un controllo un ragazzo, già conosciuto, che durante l’accertamento è apparso molto nervoso. Invitato a svuotare le tasche, dai pantaloni ha estratto un contenitore di plastica contenente un frammento di hashish. Sottoposto a perquisizione personale, all’interno degli slip è stato rinvenuto un altro contenitore con diverse dosi della stessa sostanza.

I poliziotti hanno così deciso di estendere la perquisizione al domicilio e, anche se il giovane ha dichiarato di vivere col padre, il fatto che avesse con sé più chiavi diverse ha destato il sospetto che utilizzasse altri locali.

Da apposite verifiche è emerso che nello stabile in cui risiede vi sono alcuni appartamenti vuoti. Sapendo che il giovane di solito va in giro col suo cane, ma non quel giorno, gli agenti si sono avvicinati alle porte degli alloggi disabitati e ben presto hanno udito abbaiare. A supporto della loro intuizione gli operatori hanno provato le chiavi presenti nel mazzo del giovane, riscontrando come una di esse si inseriva perfettamente.

La perquisizione dei locali effettuata con il cane antidroga Leone ha permesso di sequestrare 210,79 grammi tra hashish e marijuana e 0,46 grammi di cocaina suddivisi e nascosti in diversi punti della casa, oltre che 160 euro, materiale da confezionamento e bilancia di precisione.

La direttissima in mattinata.