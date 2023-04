Cercasi testimoni per incidente auto-moto con responsabile che si allontana senza prestare soccorso

Vado Ligure. Un giro in moto che si trasforma in un pomeriggio da dimenticare, finito in ospedale per un noto ristoratore varazzino. Ieri, sull’Aurelia savonese nei pressi della rotonda tra Porto Vado e Bergeggi, dopo il faro, in direzione Varigotti, una macchina scura ha urtato un motociclista che è sbalzato dal mezzo a due ruote su cui stava viaggiando finendo contro un muro.

“Chiedo aiuto − si rivolge a genova24 Enza Gargiulo − erano le 15.20 e una macchina scura cercava di entrare nella rotatoria, poi ha fatto una manovra, come se si fosse accorta di aver sbagliato, e ha urtato mio marito. Lo ha tamponato. La sua moto si è impennata e lui è andato a sbattere contro il muro”.

Sul posto sono intervenute la polizia stradale e un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno che ha trasportato in codice giallo l’uomo, Enrico Nani, all’ospedale San Paolo, dove ora dovrà subire degli interventi. Insieme a lui c’erano alcuni amici: “Purtroppo non sono riusciti a prendere la targa perché lo hanno subito soccorso e tranquillizzato, chiamando il 118. Poi hanno parlato con la polizia, oltre ad avermi tenuto compagnia fuori dall’ospedale”.

L’appello della donna è rivolto a chi ha investito l’uomo, non si è fermato a prestare soccorso e non si è accorto di cosa è successo. “Insomma che si faccia vivo – rimarca – vi prego di aiutarmi a trovare questa persona”. Indagini delle forze dell’ordine.

Con il 25 aprile tanti genovesi sono andati in Riviera, chissà che non qualcuno di loro non abbia visto qualcosa.