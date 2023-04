Casa distrutta da un incendio a Campomorone, inagibile anche l’abitazione al piano di sopra

Genova. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campomorone, in Valpolcevera, per l’incendio di un appartamento.

In prima battuta la squadra di Bolzaneto ha effettuato la ricerca e soccorso perché si presupponeva vi fosse una persona all’interno. Nel frattempo una squadra giunta dalla centrale ha incominciato ad attaccare l’incendio dalla finestra.

Grazie all’uso di un ventilatore da incendio, si spingevano i fumi dal vano scala verso le finestre abbassando le temperature e permettendo l’attacco anche dalla porta di ingresso.

Il notevole calore che si è sviluppato ha danneggiato anche i laterizi rendendo inagibile tutta l’abitazione interessata dall’incendio e un vano dell’appartamento soprastante