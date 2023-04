Carignano, uomo precipita dal muraglione di via Frugoni: è in condizioni gravissime

Genova. Un uomo è precipitato dal muraglione di via Innocenzo Frugoni, a breve distanza dal pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Le sue condizioni sono molto gravi.

È successo oggi poco prima delle 18.00. L’uomo, che è caduto sulla scalinata Giovanni Verga, è stato soccorso dai militi della Croce Bianca e dall’automedica del 118. Ha riportato un severo trauma cranico. Intubato, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto, insieme ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri.

In corso le indagini per capire la dinamica dell’accaduto. Le prime ipotesi fanno propendere per un gesto volontario, visto che si tratta di una persona con problemi psichiatrici.