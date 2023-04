Cargo Market sbarca ai Baltimora: due giorni di bancarelle “cool”, musica e tanto altro

Genova. Sono stati nel centro storico e all’antica darsena, in chiese sconsacrate e al parco dell’Acquasola, questa volta i ragazzi di Cargo Market tornano a Genova – oggi sabato 15 e domani domenica 16 aprile – e animeranno con bancarelle, concerti, laboratori l’area dei nuovi Giardini Baltimora, conosciuti come “giardini di plastica”, in centro.

Programma fittissimo dalle 11 alle 23, attorno al mercato con artigiani e commercianti selezionati e provenienti da tutta Italia. Laboratori per adulti e bambini, dj set, concerti, giochi per famiglie, un piccolo cinema gratuito, birre artigianali, vini e cibo.

Questa sera a conclusione della prima giornata di evento dj set di Alexis Taylor, frontman e autore degli Hot Chip, band inglese di culto nella scena contemporanea. In apertura il genovese FiloQ. Da qualche tempo nella direzione artistica del Cargo Market è entrato anche Francesco Bacci, già ex Otago, tra gli artisti più interessanti del panorama italiano sul fronte della musica elettronica.

“Siamo orgogliosi di ospitare il format che meglio di tutti sposa la logica di rigenerazione urbana, proprio ora che stiamo dando nuova vita ai giardini Baltimora, da anni luogo di degrado e di abbandono”, dice Alessandro Cricchio, presidente del parco Garden Sea-ty.

Di seguito il programma delle due giornate:

Sabato 15 aprile

Apertura market h 11.00

Lezione di Yoga h 11.00

Cinemarket all day

Cargo Repair all day

Laboratorio per bambini di età tra i 6 e i 12 anni “Il mio Robot” h 11.00 – 12.00 / 12.00 – 13.00 / 16.00 – 17.00 / 17.00 – 18.00

Laboratorio per bambini di età superiore agli 8 anni “Macchine scarabocchianti” h 11.00 – 12.00 / 14.00 – 15.00

Laboratorio per bambini di età superiore ai 6 anni “Luci ai Baltimora” h 16.00 – 17.00 / 18.00 – 19.00

Laboratorio per bambini di età tra i 3 e i 5 anni “Un Cargo di animali in 3d” h 11.00 – 13.00 / 16.00 – 18.00

Laboratorio per bambini di età superiore ai 10 anni “Bombos” h 15.00 – 16.00 / 16.00 – 17.00

Workshop di ceramica h 14.00 – 15.15 / 15.30 – 16.45 / 17.00 – 18.15

Workshop di serigrafia h 14.00 – 15.30 / 16.30 – 18.00

Talk Cargo Market incontra Waxman Brothers h 16.00

Filoq djset h 20.00

Alexis Taylor (Hot Chip) djset h 21.00

Domenica 16 aprile

Lezione di Yoga h 10.00

Apertura market h 11.00

Cinemarket all day

Cargo Repair all day

Laboratorio per bambini di età superiore ai 5 anni “Ti mangio! Costruisco il mio mostro mangione” h 10.30 – 11.30 / 11.40 – 12.40

Laboratorio per bambini di età superiore agli 8 anni “Macchine scarabocchianti” h 14.00 – 15.00

Laboratorio per bambini di età superiore ai 6 anni “Luci ai Baltimora” h 11.00 – 12.00

Laboratorio per bambini di età tra i 3 e i 5 anni “Un Cargo di animali in 3d” h 11.00 – 13.00 / 16.00 – 18.00

Laboratorio per bambini di età superiore ai 10 anni “Bombos” h 16.00 – 17.30

Workshop di ceramica h 14.00 – 15.15 / 15.30 – 16.45 / 17.00 – 18.15

Workshop di serigrafia h 14.00 – 15.30 / 16.30 – 18.00

Workshop di acquarelli h 14.00 – 15.00 / 15.30 – 16.30 / 17.00 – 18.00

Talk Cargo Market incontra il Circolo Oasis h 16.00

Bandakadabra live h 21.00

(foto Giulia Pistone)