Genova. Una maxi rissa tra tifosi del Genoa è scaturita a Marassi nel dopo partita di Genoa – Perugia, vinta dai rossoblù per 2 a 0. Risultato affatto influente, comunque, rispetto a quanto accaduto intorno alle 18 tra via Fereggiano e piazza Galileo Ferraris dove decine di ultrà, complessivamente una cinquantina, volatilizzati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, si sono scontrate a colpi di bastone e hanno sparato alcuni petardi.

Cinque persone coinvolte negli scontri sono rimaste ferite, anche se in modo non grave. I protagonisti della rissa, secondo quanto ricostruito da polizia di stato e digos, sarebbero appartenenti a diversi gruppi della gradinata.

Esponenti di club come i 5rosso ma anche i Caruggi, oltre ad alcuni tifosi stranieri provenienti da Marsiglia si sarebbero dati appuntamento, quando ormai il servizio d’ordine della questura fuori dal Ferraris era concluso, davanti alla sede del cosiddetto Nucleo, l’ex Speloncia.

Alla base dello scontro tra tifosi, che ha tutte le caratteristiche di un regolamento di conti, vecchie ruggini e una tensione crescente già durante la partita di oggi all’interno della Nord.

Durante la rissa si è verificato anche il danneggiamento di alcune auto parcheggiate. La polizia non ha fermato nessuno ma le indagini sono in corso. Per strada, oltre a numerosi testimoni, anche alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere presto visionate.