Campionato Primavera, Sampdoria-Cagliari un punto a testa (1-1)

Genova. Dopo la parentesi sperimentale del Viareggio, i big della Primavera di mister Tufano, sono tornati in campo a Bogliasco, chiamati ad una sfida (col Cagliari, sotto di tre punti in classifica), in cui la vittoria poteva sancire il definitivo allontanamento dai rischi play out, ma la sconfitta avrebbe complicato il finale di campionato, anche dal lato psicologico.

Ormai acclarato che Cesena ed Udinese sono – in pratica – ormai destinate a scendere in Primavera 2, è tuttavia ancora apertissima la lotta per non rientrare nel tandem di squadre destinate allo spareggio anti retrocessione, visto che l’Hellas ha stamane maramaldeggiato (5-2) con la Roma e l’Atalanta è andata a vincere (3-2) a Firenze, per cui non può non creare apprensione il fatto che fra i team impelagati ci siano formazioni d’élite, come Napoli e Milan…

Ad aggiungere un po’ di pepe alla sfida, ha contribuito anche il momento delicato degli isolani, capitanati da Luigi Palomba e reduci da un filotto di nove partite senza vittorie (tre pareggi e sei sconfitte), che ha portato al cambio di gestione tecnica ed al passaggio da Michele Filippi a duo Matteo Battilana /Fabio Pisacane (quest’ultimo scoperto, quand’era bimbetto, da Claudio Onofri e portato nel 2000 nelle giovanili del Genoa).

Ecco spiegata l’ansia da prestazione (dopo la sosta) dei ragazzi di Tufano, che alla fine sono riusciti ad acciuffare un pareggio (sfiorando poi la vittoria) in un match ‘anomalo’, la cui direzione è stata affidata all’arbitro Fabrizio Ramondino di Palermo (coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Edoardo Brunetti di Milano), cui sono state consegnate le seguenti distinte:

Sampdoria (3-4-2-1): Tantalocchi; Miettinen (72° Lötjönen), Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario (72° Conti); Malagrida, (62° Ivanocić), Pozzato (72° Leonardi); Montevago.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Peretti, Savio, Caruana, Straccio, Chilafi, Ntanda, Tozaj.

Cagliari (4-3-3): Lolić; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (73° Belloni); Caddeo (73° Pintus), Carboni, Cavuoti; Masala (83° Deriu), Konate, Vinciguerra (88° Pulina).

A disposizione: Wodzicki, Iliev, Conti, Kosiqi, Vitale, Arba, Mameli, Sulis.

Proprio per i motivi enunciati in apertura, la Samp è partita contratta, con tanto fraseggio fra i tre difensori centrali, che non ha impedito tuttavia di buscarsi (dopo un corner a favore) un allucinante contropiede di quattro contro due, ingenuamente sprecato da Vinciguerra con un passaggio a Tantalocchi, invece che a un suo compagno di squadra.

Lo spavento ha scosso i doriani, grazie a Malagrida, che si è inventato un assist per Porcu, il cui tiro tuttavia è stato deviato in angolo da Palomba, capitano del Cagliari, con papà sardo e mamma cubana, che per tutta la partita metterà poi la museruola a Montevago.

Il capitano del Cagliari ha rappresentato una spina nel fianco, della difesa doriana, anche nei calci d’angolo, il cui schema sardo prevedeva un mega blocco ‘a grappolo’, per liberare proprio l’italo cubano.

Al 28° è arrivata la prima conclusione nello specchio del Doria, ad opera di Cecchini Muller (buona la sua prova), che ha impegnato a terra Eldin Lolić, portiere bosniaco, nato a Lione e pescato dall’Under 17 del Saint-Étienne.

Al 35°, il tandem di esterni cagliaritani, baricentri bassi e ficcanti dribbling, ha sfiorato il vantaggio, con il sassarese Masala, che d’esterno mancino ha servito Vinciguerra che, a sua volta, con l’esterno destro, ha sfiorato il palo sulla sinistra di Tantalocchi.

Pur in un primo tempo a ritmi lenti, quasi soporiferi, bisogna riconoscere che ogni qual volta è stata stuzzicata, la Samp ha saputo reagire ed infatti, al 37°, Di Mario, con un lungo traversone, ha messo in condizione Porcu (anche grazie ad un tuffo a vuoto di un difensore) di battere a rete e superare il bravo Lolić… Senonché sulla linea di porta, è arrivato il tempestivo salvataggio di Palomba.

Prima della chiusura della prima frazione di gioco, i rossoblù avrebbero potuto sbloccare il risultato con Masala, ma capitan Aquino (prova discreta, ma ha faticato parecchio nel duello fisico con l’italo ivoriano Ismael Konate) ha chiuso il tiro, prima che ci provasse Tantalocchi.

Il primo quarto d’ora della ripresa non ha evidenziato nulla da meritare di essere riportato… ma quando si pensava che così si sarebbe proseguito, fino alla fine, l’uomo più tecnico del Cagliari, Michele Carboni si è infiltrato in area in dribbling (una dote che non manca agli avanti isolani, ivi compreso Nicolò Cavuoti, per il quale aveva speso parole al miele perfino Leonardo Semplici) e ad un minimo contatto con Aquino (forse anche prima, dando l’idea di inciamparsi sul pallone), si è lasciato cadere a terra, inducendo l’arbitro alla concessione del penalty. Rigore da lui stesso trasformato in rete, andando a riprendere la respinta di Tantalocchi, illusoria del ‘miracolo’.

Prima ancora dell’inizio delle ostilità, Tufano ha mandato in campo Ivanocić (per Malagrida) ed il reattivo serbo ha subito provato a sorprendere Lolić, con una deviazione su tiro di Di Mario.

L’intenzione dei cagliaritani di far correre il cronometro e la buona organizzazione difensiva rossoblù (con la linea a quattro che supportava Palomba con l’altro centrale Veroli e con gli esterni Zulla e Idrissi, un italo marocchino molto concentrato sulla fase difensiva) sembrava dare fiato alle loro speranze di portare in Sardegna i tre punti, suffragate, peraltro, anche da una decisione dell’arbitro di lasciar correre un atterramento in area di Porcu.

Punto sul vivo, al 72°, Tufano ha sparigliato le carte, con tre cambi (Lötjönen per Miettinen, Conti per Di Mario e Leonardi per Pozzato), mentre anche il tandem Battilana/Pisacane ha risposto con Belloni per Idrissi e Pintus per Caddeo.

I benefici dei cambi del tecnico blucerchiato si sono visti subito nell’atteggiamento della squadra ed i frutti sono stati raccolti dieci minuti dopo, quando su un cross di Porcu, Conti si è avventato sulla sfera, creando una mischia, a due passi dalla porta, che ha fatto carambolare la palla al di là della fatidica linea, per un rimpallo fra Zallu e Palomba.

I minuti finali hanno visto in campo una squadra trasformata che, alla ricerca della vittoria, ha vivacemente protestato in pieno recupero per un sospetto mani in area cagliaritana e poi si è messa le mani ai capelli, al 93°, per un perfetto inserimento di testa di Uberti (su cross pennellato di Migliardi), finito però alle stelle.

E’ finita 1-1, meglio un ‘brodino’ piuttosto che saltare cena… vediamo che faranno domani il Napoli col Torino ed il Milan con l’Udinese, che poi sarà l’avversario del Doria (in Friuli) mercoledì 12 aprile.