Sestri Levante. Un 40enne slovacco si aggirava per le strade di Sestri Levante con un coltello in mano. Non è di certo passato inosservato e i passanti hanno immediatamente avvertito i carabinieri.

Come riportato in una nota diffusa, i militari giunti sul posto hanno subito disarmato e identificato l’uomo, irregolare sul territorio nazionale.

Il 40enne è stato infine denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Non si registrano feriti.