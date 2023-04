Cambiamenti demografici e società del benessere: conferenza all’Albergo dei Poveri

Genova. I grandi cambiamenti demografici nei cambiamenti globali hanno contribuito alla crescente diversità nella composizione della popolazione dei paesi e delle società avanzate.

Questi cambiamenti nella composizione demografica hanno implicazioni significative per l’integrazione sociale a livello locale, con grandi sfide poste da atteggiamenti ostili nei confronti degli immigrati e dei gruppi minoritari, inclusi pregiudizi, discriminazione e xenofobia.

Ne parliamo martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2023 con Nicoletta Dacrema, Prorettice Vicaria, ell’Università di Genova, Daniela Preda, Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova, Mauro Spotorno, Direttore dell’Osservatorio sui fenomeni religiosi e migratori dell’Università di Genova, Filippo Paganini, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria e altri esperti dell’Università di Genova e dell’Università di Milano Bicocca.

Diversità culturale e inclusione sociale in Italia e in Europa tra storia, economia, antropologia, geografia e diritto

Il convegno Demographic changes and enriched society creditizzato con 2 cfu per gli studenti UniGe e patrocinato con creditizzazione dall’Ordine dei Giornalisti Liguri, si inserisce nelle attività dipartimentali di terza missione ed è legato al progetto di ricerca e didattica innovativa ProCEDI, che l’Università di Genova sta realizzando in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca e HelpCode Italia, con lo scopo di indagare il ruolo potenziale dei programmi educativi nel modellare gli atteggiamenti nei confronti degli immigrati e della diversità culturale tra i giovani, per progettare efficaci politiche di integrazione per le relazioni tra i gruppi e la società inclusiva.

Il convegno approfondirà la questione identitaria e l’importanza della decostruzione di ogni forma di pregiudizio, in un momento di sospensione e cambiamento in cui le nuove generazione sono chiamate a farsi portatrici di un messaggio inclusivo per la costruzione di comunità virtuose e solidali.

L’appuntamento

Appuntamento il 18 e 19 aprile con Demographic changes and enriched society – Cultural Diversity and Social Inclusion in Italy and in Europe between History, Economic, Anthropology, Geography and Law – International Conference – Demographic changes and enriched society

Albergo dei Poveri, Palazzo del Rettorato, Teams 7pxoq86

Martedì 18 aprile:

aula 3, Albergo dei Poveri, 15.00 Panel I – Cultural Diversity and Social Inclusion in Italy between research and education

Mercoledì 19 aprile:

aula Mazzini, Palazzo del Rettorato, 9.00 Panel II – Cultural Diversity and Social Inclusion in Europe between history and current events; 15.00 Panel III – Cultural Diversity and Social Inclusion in Italy and in Europe between territorial and socio-anthropological experiences

Incontro aperto alla cittadinanza | Convegno accreditato per gli studenti (2 cfu) con il codice 108959 | Convegno accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale Ligure (3 cfu)