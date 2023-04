La Sampdoria pareggia a Lecce: Jesé salva una prestazione negativa

LECCE 1 (31′ Ceesay) – SAMPDORIA 1 (74′ Jesé)

94′ Finisce qui. Un punto che serve a poco al Lecce e a pochissimo alla Sampdoria.

92′ Azione personale di banda. Corner per il Lecce. La difesa della Sampdoria resiste e respinge.

88′ Triplo corner per la Sampdoria. A seguito del terzo, batti e ribatti in area. Alla fine Cuisance ci prova dal limite ma la palla colpisce la rete dietro alla traversa. C’è da dire che i subentrati hanno nel caso di Jesé, Cuisance e Murillo hanno avuto un buon impatto sulla gara. Un po’ avulso Sabiri ma comunque la qualità del tocco rispetto a chi c’era prima è evidente.

85′ Il Lecce vuole la vittoria: Colombo fa partire una bordata da dentro l’area. Colombo si supera togliendo la sfera da sotto l’incrocio dei pali.

81′ Goal annullato per fuorigioco a Di Francesco. Gonzalez tira rasoterra. Ravaglia respinge corto. L’esterno leccese insacca da pochi passi il più classico dei tap in.

80′ Colombo e Gonzalez dentro nelle fila del Lecce. Colombo prova subito a rendersi pericoloso ma la posizione è defilata ed è ostacolato.

77′ Di Francesco scappa via e serve al centro Ceesay. Provvidenziale Murillo che in ripiegamento difensivo si rifugia in calcio d’angolo.

75′ Fuori Gabbiadini, dentro Quagliarella.

74′ Lampo della Sampdoria! Jesè scambia con Gabbiadini e poi, a tu per tu con Ravaglia, tira fuori la “scuola Real Madrid” e con un tocco sotto porta la partita in parità!

72′ Intervento in ritardo di Di Francesco punito con il cartellino giallo.

70′ Cambia anche il Lecce: fuori l’ottimo Oudin, dentro Maleh.

68′ Sabiri sbaglia il controllo. Fallo poi ingenuo che costa il cartellino giallo e la conseguente squalifica per la partita contro lo Spezia.

65′ Punizione di Sabiri. Contro la barriera. Conclusione così forte da stendere il difensore in barriera che ha ribattuto di testa.

64′ Tentativo di Di Francesco al limite dell’area. Para senza problemi Ravaglia.

56′ In questa fase la Sampdoria, rinvigorita dai cambi, prova a maggiormente a costruire e a giocare la palla nella metà campo avversaria.

55′ Bella punizione di Sabiri dalla lunga distanza. Tiro deviato dalla barriera in angolo.

53′ Sponda di Ceesay per Strefezza. Conclusione balisticamente apprezzabile ma tiro fuori.

51′ Di Francesco elude l’intervento di Leris. Giallo per il giocatore sampdoriano.

In sostanza, Stankovic ha cambiato più di un terzo della squadra tra un tempo e l’altro. Chiaro segnale dell’insoddisfazione per un primo tempo decisamente spento.

45′ Quattro cambi nella Sampdoria: Sabiri, Murillo, Jesé e Cuisance al posto di Djuricic, Zanoli, Nuytinck e Lammers.

Secondo tempo

Finisce il primo tempo al “Via del Mare”. La Sampdoria fa il minimo sindacale per una squadra di Serie A: difesa ordinata e prova a chiudere gli spazi. La fluidità di manovra del Lecce è di altra caratura e i salentini chiudono in vantaggio di un goal e possono rammaricarsi per non aver raddoppiato. Preoccupante anche la mancata reazione dopo il goal subito, soltanto una doppia conclusione ribattuta dai difensori.

45′ + 1 Finisce la prima frazione di gioco.

44′ Sampdoria come la coperta di Linus. Si porta avanti ma lascia una prateria in cui Ceesay corre palla al piede. Servizio per Gallo che, con lo specchio chiuso dall’uscita di Ravaglia, calcia fuori di esterno .

43′ Il direttore di gara comanda un minuto di recupero.

40′ La cosa preoccupante non è tanto il goal subito, quanto la mancata reazione della Sampdoria. O, per dirla meglio, la poca capacità di reagire in modo organizzato. L’unico tentativo è una doppia conclusione dal limite, prima con Rincon e poi con Winks, ribattuta dai giallorossi.

Il goal dei salentini era nell’aria vista la qualità di gioco espressa. La Sampdoria è sempre la solita squadra, ordinata e attenta in difesa. Il minimo sindacale per una squadra di Serie A.

31′ Lecce in vantaggio! Falcone rilancia lungo Ceesay spizza di testa per Strefezza e si incunea in area dove riceve dal compagno e dopo un rimbalzo batte Ravaglia in uscita.

28′ Lecce in scioltezza. Gallo crossa dalla sinistra, Strefezza devia e Ceesay colpisce verso la porta. Ravaglia provvidenziale smanaccia in angolo. Sale la pressione del Lecce che attacca con quasi tutti gli effettivi.

25′ Il Lecce prova l’imbucata verticale. Ravaglia esce bene su Di Francesco sbarrandogli la strada.

17′ Occasionissima per il Lecce. Grande iniziativa di Oudin sulla fascia sinistra. Va via sul fondo. Poi batti e ribatti a pochi passi dalla porta con Ravaglia in uscita bassa e Amione che si immola. Alla fine, la difesa blucerchiata libera.

13′ Strefezza serve Di Francesco in area. Il “figlio d’arte” di mister Eusebio alza la sfera e prova la girata. Palla abbondantemente alta.

10′ Cross di Augello a seguito della battuta di un corner. Punizione da posizione interessante per la Samp. Djuricic calcia direttamente in porta ma la palla sbatte contro la barriera. Sul seguente corner, la difesa pugliese spazza via.

7′ Oudin riceve al limite dell’area, controllo orientato e gran conclusione che si spegne a lato alla sinistra di Ravaglia. Tra i pali del Lecce, l’ex Samp Falcone.

5′ Primi cinque minuti di gara giocati esclusivamente nella metà campo della Sampdoria. Ora i blucerchiati provano ad abbozzare qualche ripartenza dal basso.

2′ Subito Lecce in avanti. Corner dalla sinistra. L’ex Barcellona Umtiti colpisce di testa, da pochi passi prova a girare in rete Ceesay. Palla fuori.

1′ Si parte, Sampdoria con la divisa bianca da trasferta. Lecce con la classica divisa a bande verticali giallorosse.

Primo tempo

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand; Oudin, Strefezza, Di Francesco; Ceesay. Panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, González, Ceccaroni, Banda, Persson, Maleh, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Léris, Rincón, Winks, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. A disposizione: Turk, Zorzi, Günter, Oikonomou, Sabiri, Murilli, Ilkhan, Quagliarella, Murru, Paoletti, Cuissance, Jesé. Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Bindoni di Venezia e Lo Cicero di Brescia. Quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Baroni di Firenze.

Sfida tra due squadre che stanno passando un brutto momento. Per la Sampdoria, l’agonia dura da inizio campionato e coinvolge gli scarsi risultati ottenuti sul campo, ultimo in ordine di tempo il capitombolo contro la Cremonese, e la crisi societaria. Lato giallorossi, la prima parte di stagione è stata ottima visto che i 27 punti conquistati fino a questo momento varrebbero la salvezza diretta. Tuttavia, sei sconfitte nelle ultime sei gare iniziano a suonare come un campanello d’allarme.