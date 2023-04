Calcio, Praese. Flachi annuncia la sua permanenza: “Anche in campo? Bisogna vedere”

Il 7 maggio sarà giorno di finale playoff per due squadre del girone A di Promozione, ovvero il Serra Riccò e la Praese di Francesco Flachi. L’ex Sampdoria ha valutato positivamente la stagione regolare appena conclusa con una vittoria contro la Carcarese: “Abbiamo fatto un grande girone d’andata ma probabilmente ci è mancata un po’ di energia per proseguire in quel modo. Ora il nostro pensiero va alla finale playoff contro il Serra Riccò e speriamo di poter vincere“.

Sulla sua permanenza all’interno del mondo Praese risponde: “Sì rimarrò ma per giocare non lo so, bisogna vedere“.