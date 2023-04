Calcio, “no” dei tifosi della Virtus Entella al Sestri Levante al Comunale: “Impediremo questo oltraggio”

Il Sestri Levante ha conquistato due settimane fa la promozione in Serie C. Dovranno essere svolti lavori allo stadio “Sivori” per consentire ai corsari di giocarvi in terza serie. L’ipotesi che nel frattempo i rossoblù possano giocare al Comunale di Chiavari ha fatto rizzare i capelli ai tifosi della Gradinata Sud Chiavari Entella, vista la rivalità tra le due piazze. Ancora presto per parlare di prime “schermaglie” da derby perché la Virtus Entella è in corsa per il salto in Serie B.

“Attraverso le testate giornalistiche locali – scrivono gli ultras – siamo venuti a conoscenza della richiesta del “Sestri Levante” di disputare le loro partite interne al Comunale di Chiavari. Questa richiesta scellerata ci lascia sconcertati e irritati dato che i tifosi corsari sono il nostro nemico storico e la rivalità è viscerale nonostante i tanti anni di assenza, rifiutiamo categoricamente la loro presenza nel nostro Stadio e nella nostra Città ad ogni costo, anche a rischio di andare incontro a diffide e sanzioni”.

Messaggio indirizzato senza mezzi termini a club e istituzioni cittadine: “Impediremo questo oltraggio e chiunque si renderà favorevole a questo scempio sarà da noi, tifoseria, considerato un nemico e come tale sarà trattato! L’Amministrazione e le Società Calcistiche coinvolte con tale comunicato sono avvisate”.