Calcio, la rappresentativa ligure vince il torneo delle Regioni per la prima volta nella categoria under 19

Genova.La Rappresentativa ligure Under 19 di calcio vince il Torneo delle Regioni 2023 per la prima volta nella storia. Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli i ragazzi di mister Giuseppe Chiappucci hanno superato 6-4 ai calci di rigore la rappresentativa del Friuli-Venezia Giulia, ottenendo il primo successo nella categoria Under 19 della prestigiosa competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’ultima vittoria nel Torneo delle Regioni risale al 1976, quando a trionfare fu la Rappresentativa Allievi (l’attuale Under 17).

“Un’impresa storica che certifica ancora una volta come la nostra Regione, nonostante la limitata estensione territoriale, sia capace di competere alla pari con tutti grazie all’incredibile qualità dei nostri giovani atleti”, commenta l’assessore regionale allo Sport.

“Complimenti ai giocatori, a mister Giuseppe Chiappucci e a tutto il Comitato Regionale guidato dal presidente Giulio Ivaldi: insieme, con un vero lavoro di squadra, sono stati capaci di portare la Liguria sul tetto d’Italia. Grande merito va anche a tutte le società calcistiche della nostra Regione che hanno cresciuto questi ragazzi e li hanno prestati alla Rappresentativa”.

