Calcio, espulsione record in Serie D: arbitro ligure sventola il rosso dopo 5 secondi dall’avvio

Liguria. Pronti via, neanche il tempo di prendere le misure che un giocatore viene espulso, lasciando la sua squadra in 10 uomini per tutta la partita. È successo ieri (6 aprile) durante la gara di Serie D tra Montegiorgio e Termoli. A sventolare il cartellino che entrerà nella storia del calcio è stato l’arbitro ligure Mattia Mirri, originario di Carcare (paese in provincia di Savona).

Siamo al “Tamburrini”, stadio della cittadina in provincia di Fermo, la partita è un vero e proprio scontro per la salvezza. L’attaccante molisano Badr El Ouazni si posiziona sulla linea di centrocampo, in attesa del calcio d’inizio. Mirri fischia, il Montegiorgio batte e El Ouazni si dirige verso il ricevitore, ma deve fare i conti con il pressing di Zancocchia. Per liberarsene gli tira una gomitata sul volto. Il direttore di gara, molto vicino, non ci pensa due volte e dopo appena 5 secondi dall’inizio della gara tira fuori il cartellino rosso. Una delle poche emozioni di una partita che terminerà 0-0.

Si tratta di un vero e proprio record, l’espulsione più veloce che si ricordi in Italia è quella di Giuseppe Lorenzo, avvenuta durante la partita di Serie A tra Bologna e Parma, nel 1990. In quel caso, però, il giocatore era entrato a gara in corso e dopo 10 secondi è dovuto andare negli spogliatoi: per lui rosso diretto.