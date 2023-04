Genova. Posata questa mattina la ‘prima pietra’ dei nuovi spazi a levante di calata Bettolo, che si avvia a completare in questo modo la grande area logistica al centro del porto di Genova. Una banchina che potrà ospitare navi di grandissime dimensioni e, in futuro, arrivare a movimentare, solamente qua, quasi 700 mila teu l’anno. Un passaggio, quello di oggi, che va in coppia con i lavori per la nuova diga che saranno inaugurati il prossimo 4 maggio, allargando lo spazio acqueo di manovra delle navi, ‘aggiornando’ il porto del capoluogo ligure alle dimensioni delle mega portacontainer che oggi regolano il commercio globale.

Calata Bettolo fino ad oggi ha operato con una operatività logistica ridotta, in attesa di questi lavori che, iniziati oggi, entro i prossimi mesi raddoppieranno di fatto la movimentazione delle merci. Dietro al piazzale, inoltre, saranno realizzati e messi in funzione sei nuovi binari, in condivisione con il terminal Sech, per ovviare all’intasamento dei mezzii pesanti in porto e per permettere di far correre ‘su ferro’ i contenitori, in entrata e in uscita dalla banchina.

L’intervento, aggiudicato all’impresa CarloAgnese S.p.A per un valore di oltre 10 milioni di euro, consentirà di raggiungere la piena capacità operativa del terminal, attraverso la realizzazione della rete di sottoservizi, delle vie di corsa per l’installazione di nuove gru, delle fondazioni per torri faro e reefers racks e delle pavimentazioni che saranno diversificate in funzione della portanza e delle destinazioni d’uso.

La pianificazione delle fasi di cantiere è stata concordata con Bettolo Genoa Mediterranean Gateway per non interferire con l’operatività del terminal che proseguirà le proprie attività per tutta la durata del cantiere con fine prevista nell’autunno del 2024 per la prima metà del Terminal ed entro l’inizio del 2026 per l’intera superfice dell’impianto. Nel complesso, l’investimento per i lavori infrastrutturali dell’intera superfice del terminal ammonta a 307 milioni di euro, con un contributo pubblico pari a 27 milioni di euro e 280 milioni investiti direttamente da MSC.

guarda tutte le foto 10



Calata Bettolo si allarga, posata la ‘prima pietra’ della nuova area logistica

“Stiamo costruendo il futuro del porto di Genova per i prossimi cento anni – ha sottolineato Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale – questi lavori, che arrivano a compimento di un progetto già iniziato anni fa e che si completerà con i riempimenti del porto a pettine di Sampierdarena, non più in grado di ospitare le navi moderne”.

“Siamo grati che la città e il porto di Genova abbiano investito molto in quest’area – sottolinea Soren Toft, Ceo di Msc – anche noi abbiamo investito molto e puntiamo ad avere un consolidamento dei traffici molto importante. Investiamo molto anche sulla sostenibilità perchè questo settore è il futuro. Le nuove navi lavorano su carburanti diversi, stiamo pensando alle nuovi navi ma anche a quelle che sono già operative che dovranno fare un retrofitting per adeguarsi alle esigenze dei nuovi porti e delle città che li ospitano”.

“Una grande giorno per Genova – ha sottolineato il sindaco Marco Bucci – Vogliamo che Genova diventi leader della blue economy. Stiamo affrontando un periodo di grande cambiamenti: stiamo lavorando per far diventare Genova il porto più importante del Mediterraneo, e il cancello di ingresso da Sud di tutta Europa. Saranno anni di disagi per i tantissimi cantieri, ma è un dovere farlo adesso, per gli investitori e per i genovesi. La città è pronta per fare questo, ci sono anche preoccupazioni, ed è normale che ci siano, le ascolteremo tutte per risolvere tutti i problemi. Dietro ad un grande porto ci deve essere una grande città“.

“Stiamo recuperando il tempo perso negli anni scorsi – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – la politica che non sa decidere nulla è la peggiore. Oggi è una giornata importante, che consolida il rapporto della città con Msc, che qui ha un pezzo importante della sua azienda con volumi di traffico e lavoratori”.